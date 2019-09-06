布拉格市長「友台抗中」 中國連禁4個樂團演出

2019-09-06 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）因為友台和反對「一中條款」觸怒中國，中國片面取消布拉格愛樂14場中國巡演，本月5日又有樂團被中國臨時取消行程。

綜合媒體報導，賀吉普由於「友台抗中」的行為，北京接連抵制布拉格樂團在中國的演出。今年4月底，中國片面取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia，PKF）9月在中國的巡迴演出。8月又再度傳出，布拉克弦樂四重奏（Prazak Quartet）和布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）在中國的演出也被臨時取消。

報導提到，布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）的鋼琴手克蘭斯基（Iván Klanský）5日證實，樂團的演出遭到中國突然取消，「布拉格」這個名稱在中國存在問題，因此樂團的巡迴演出被取消。克蘭斯基還說，當時布拉格愛樂行程被喊卡時，他們就有預感自己的演出會被取消，因為他們的樂團名稱有「布拉格」。

布拉格瓜奈里三重奏是捷克知名的室內樂團體，成立於1986年，三人組合由小提琴家帕弗里克（Čeněk Pavlík），大提琴手馬雷克（Marek Jerie）和鋼琴家克蘭斯基（Iván Klanský）組成。

中國外交部發言人耿爽曾在7月表示，布拉格市政當局在涉及中國國家主權和核心利益問題上表現十分惡劣，嚴重傷害了中國人民感情，破壞了兩國關係特別是地方交流合作的良好氛圍。

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