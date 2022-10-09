紐約地鐵傳隨機搶劫 4名「螢光綠緊身連身衣」歹徒犯案

「綠惡魔犯罪集團」的身影被網友拍下並上傳網路。（圖取自「superfriendsnyc1」TikTok）

2022/10/09 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時報廣場（Times Square）地鐵驚傳隨機搶劫案件，4名穿著「螢光綠緊身連身衣」的歹徒在地鐵車廂內搶劫女乘客的錢包和手機。因為身上的服裝神似電影《蜘蛛人》的反派「綠惡魔」（green goblin），媒體又稱這些人為「綠惡魔犯罪集團」。

綜合外媒報導，「綠惡魔犯罪集團」的4名成員在地鐵上襲擊2名19歲女子，搶走對方身上的錢包和手機。襲擊後，加害者便逃離現場，沒有被當場制伏。而警方則是在當地時間7日確認加害者身份，且加害者皆有前科紀錄。

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其中1名受害者的母親向媒體表示，當她女兒形容嫌犯是「外星人」時，她根本不知道女兒到底在說什麼。此外，她也對這起案件感到非常氣憤，因為遭襲擊那天是她女兒19歲生日。目前遭逮的犯罪集團成員共計15名。

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