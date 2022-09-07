國中生沒錢還高利貸搶銀樓 老闆孫子擒拿搶匪

新北市林姓國中生持假槍到三芝搶銀樓，被業者孫子擒拿，會同警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/07 19:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一名林姓國中生他騎機車遠赴三芝，挑選一間滿頭白髮的老阿嬤看顧銀樓持槍行搶，當他搶得一條十兩重金條逃出時，被阿嬤孫子拉住，警方3分鐘內趕抵，壓制逮回少年搶匪，將少年送交少年法庭審理。

據了解，14歲林姓少年就讀新莊區某國中國三，他因父母離異，不願跟雙親拿錢，上網借貸5000元，但利滾利下，積欠4萬餘元無力償還，他趁前一天跟友人到白沙灣遊玩，勘查現場，鎖定三芝中山路一段一間銀樓犯案。

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林姓少年今從新莊區住處，騎機車到三芝區案發銀樓，持BB槍進入銀樓，向顧店的73歲嚴姓老阿嬤要求拿出金飾、現金，少年見老人家行動不便，衝到銀樓內櫃，搶走一塊10兩重金塊，他要逃出時，被老阿嬤孫子發現，連忙衝出從後抓住少年，一邊要阿嬤報警，警力3分鐘內趕抵，將少年帶回偵辦。

林姓少年辯稱，因父母離異，他不願向雙方拿生活費，想自立更生，因而上網借貸5000元，但欠債因利上加利，增加到4萬多元，少年因沒有收入，無力償還，只好鋌而走險，未料當場被逮。

警方將全案依少年事件處理法，強盜罪，將少年隨案護送士林地院少年法庭審理，並通知少年監護人，並通報高風險家庭，後續關心輔導。

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