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    首頁　>　社會

    女星瑭霏開車等紅燈 男闖入勒頸搶劫

    瑭霏走回駕駛座，車門還沒關妥，卓嫌（紅圈處）忽然竄出，打開右後座車門闖入行搶。（記者王冠仁翻攝）

    瑭霏走回駕駛座，車門還沒關妥，卓嫌（紅圈處）忽然竄出，打開右後座車門闖入行搶。（記者王冠仁翻攝）

    2022/08/25 05:30

    〔記者王冠仁、蕭方綺／台北報導〕曾參與電影「我的少女時代」演出的女星瑭霏，昨天下午原本開車要前往好友艾成的追思音樂會，行經台北市劍潭捷運站附近時，趁停等紅燈下車到後車廂拿物品，她回駕駛座時一名搶匪忽然開其右後車門竄進車內勒住瑭霏頸部，喝令她交出皮包等財物，瑭霏慌亂之中嚇得照辦，搶匪得手後落跑，但瑭霏大聲呼救，兩名路過的男大生見義勇為，在車陣中壓制卓姓搶匪，被隨後趕到的警方逮捕上銬。

    警方調查，昨天下午一時許，瑭霏開車行經台北市中山北路五段、捷運劍潭站附近，趁停等紅燈時下車到後車箱拿物品。但瑭返回駕駛座、還沒關上車門時，卅八歲卓姓男子忽然跑到她車旁並強行打開右後車門，竄進車內對她勒頸，喝令她交出身上皮包等財物。瑭霏慌亂之中嚇得照辦，卓搶得其皮包後迅速逃跑。

    不過，當時路過該處的兩名男大生眼尖發現異狀，靠近查看，男大生先是見到卓倉皇逃跑，隨即又聽到有人大聲呼救、高喊搶劫，男大生發現有人當街行搶，立刻上前攔阻。

    身帶吸毒器 嫌犯疑缺錢買毒當街行搶

    卓才逃了兩個車道發現半路殺出程咬金，只好調頭跑回瑭霏轎車處，但當時車流大他無處可逃，隨即被男大生壓制攔阻。轄區警方獲報火速趕到將卓逮捕，警方除了在他身上找回瑭霏被搶皮包，還查扣毒品吸食器，研判他是因缺錢買毒才當街行搶。

    警方說，卓嫌平常多在桃園一帶活動，他昨天是刻意從桃園搭車北上，再搭捷運到劍潭站周邊隨機物色下手目標，他聲稱是因為缺錢才犯案。警方最後將卓依強盜、毒品罪嫌送辦，同時清查他有無涉及其他刑案。

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