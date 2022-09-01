攔路搶善心學童270元與寶可夢卡 法官斥「惡劣」加重量刑判10月

台中地院認為柯男挑選想行善的學童犯罪，手段惡劣且無悔改之意，加重量刑判處10月徒刑。（資料照）

2022/09/01 16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市柯姓男子於今年5月2日下午，在台中市一處公車站牌旁，攔下年僅9至11歲的4名學童，宣稱自己手受傷，想借錢看醫師，其中一名學童心生憐憫，掏錢包想取出10元借給柯男，卻被柯男一把奪走錢包逃逸，錢包內有寶可夢卡、現金270元，警方於翌日抓到柯男，台中地院審理時，他全盤否認犯行，法官認為他對想要行善的兒童犯罪，應加重其刑，且手段惡劣、否認犯行、無悔改之意，依搶奪罪判刑10月，犯罪所得沒收。

判決書指出，柯男在中市北屯區文心路與崇德路口的一處公車站牌旁，攔下4名正要去安親班的國小學童，詢問中山醫學大學位於何處，之後又說自己的手受傷，想借錢看醫師。

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其中一名有善心的學童，掏出錢包想拿出10元硬幣借給柯男，不料，柯男見錢包內有2張百元鈔票，突然動手強奪錢包，之後拔腿逃離，翌日被警方拘捕，但沒查扣被搶的錢包，以及錢包內的現金270元、寶可夢卡16張。

台中地院審理時，柯男辯稱，只有向學童詢問如何搭乘公車，沒有借錢，更沒有搶錢包，且監視器也沒拍到他搶奪錢包的畫面，至於他為何沒搭公車，而是徒步離開現場，柯男說詞前後不一，他先是宣稱，因為問不到搭乘公車的方法，而放棄搭公車，改搭計程車，之後他改口說，當天他打算走路回家，途經案發處時，他又想到中山醫學大學，之後因下雨，他又放棄到中山醫學大學。

法官認為，柯男說詞前後不一，另外，監視器雖沒拍到搶奪畫面，但柯男走到公車車牌時，是撐傘、悠哉行走，數分鐘之後，卻是手持傘（未打開）奔跑離去，另外，監視器也拍到2名學童，被嚇到而奔跑離開公車站牌的畫面，顯示柯男辯詞不足採信。

法官認為，柯男對兒童犯搶奪罪，依「兒童及少年福利與權益保障法」應加重其刑，柯男正值青壯之年，卻刻意選擇身形比自己矮小，較無抗拒能力的國小學童下手，不僅讓年幼且信任「人性本善」，想要為善的學童，心靈恐因此受嚴重傷害，也傷害社會治安、人與人之間的互信，手段惡劣、多次卸詞狡辯而不見悔改之心，判處徒刑10月，可上訴。

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