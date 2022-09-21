飛車搶婦女包包跨橋竄逃 警下班巧見作案車通報圍捕

新北市中和區昨晚驚傳飛車搶案，44歲楊姓女子下班遭一名騎無牌機車的男子搶走包包，一名巡佐今凌晨下班後發現犯嫌，立即通報警力圍捕，將搶匪就地正法，從他身上查獲贓款及毒品。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/21 19:13

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區昨晚驚傳飛車搶案，44歲楊姓女子7時許騎經中山路二段，遭一名騎著無牌機車的男子搶走包包，急報警緝兇，警方獲報擴大追查，發現搶匪駛經北市萬華逃到板橋，一名巡佐今凌晨下班後發現犯嫌，立即通報警力圍捕，將搶匪就地正法，從他身上查獲贓款及毒品，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。

昨天晚間7點左右，楊女騎車返家途經中和中山路二段，號誌燈轉綠起步時，後方突有一名男子趁機搶走包包，立即加速衝向華中橋，逃到台北市萬華區。

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警方獲報循線調閱監視器，先在連城路巷內找到包包，經楊女清點確認少了現金9千多元及些許外幣，後續聯絡北市萬華分局協助查緝。

中和警分局圓山所巡佐婁少懷今凌晨3點多返回板橋，意外在民生路二段巷內發現犯案車輛，立即通報警力到場，當街逮獲高姓搶匪，將他壓制在地進行搜查，起獲贓款200元、6張外幣、海洛因1包、海洛因針1只，隨後押返警局偵辦。

警方調查，高男現年44歲，過去曾有毒品、搶奪前科，今年5月才出獄，他辯稱因在外欠債，且缺錢買毒，才會再犯搶案，全案訊後依搶奪及毒品危害防治條例等罪嫌移送新北地檢署，建請檢察官聲押。

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警方調查，高男過去曾有毒品、搶奪前科，今年5月才出獄，他辯稱因在外欠債，且缺錢買毒，才會當街搶劫楊女包包。（記者闕敬倫翻攝）

中和警分局圓山所巡佐婁少懷今凌晨返回板橋，意外在民生路二段巷內發現犯案車輛，立即通報警力逮獲高姓搶匪，起獲贓款200元、6張外幣、海洛因1包、海洛因針1只。（記者闕敬倫翻攝）

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