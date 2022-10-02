沒制止友人搶理髮店 還幫指收銀機位置成共犯被判刑

基隆地院依觸犯強盜罪分別判處黃、吳二人5年2月及5年8月。 （記者吳昇儒攝）

2022/10/02 13:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕吳姓男子去年4月初與黃姓男子路過住處附近的理髮店時，因商借2百元被拒，黃男竟直接闖進理髮店，手放外套口袋佯稱有槍，搶走1萬2千元，過程中吳男竟還幫忙指出收銀機位置，並分得2千元，被法官認定為共犯。基隆地院近日審結，依觸犯強盜罪分別判處黃、吳二人5年2月及5年8月。

檢警調查，案發當時黃男借住在吳男家中，身無分文的兩人，路過住處附近的理髮店時，吳男向店員商借2百元，店員以老闆不在無法作主為由，打發吳男；在外等候的黃男感到不耐煩，竟直接闖進店內恫嚇店員，表示自己有槍，要總掃（台語，意指全部的錢都要），隨即在吳男的指引下找到收銀機，過程中吳男雖稱拿2百元就好，但黃男仍拿走裡面的1萬2千元。

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吳男離開時則跟店員表示，請他不要報警，會請母親到理髮店來還錢。而黃男得手後，拿出2千元給吳男，宣稱是要付給他的房租。店員一見到兩人離去，趕緊報警。檢察官偵訊後，依涉犯恐嚇取財罪，將兩人起訴。

黃男向法官承認，有拿走收銀機內的錢，但否認有跟店員指稱自己有槍。黃男的辯護律師則稱，案發時間短暫，應未達到告訴人無法抗拒程度，請法官以恐嚇取財罪論處。

吳男向法官指出，自己經常跟該名店員借錢，當天是要借2百元來買菸酒，黃男就衝進店內，因為他稱有槍，擔心被槍擊，才比收銀機給他看，後來黃男拿了2千元說要付房租，不知道錢是搶來的才會收下。

法官調查後認為，店員聽聞黃男有槍，才讓他拿走店內財物，代表當時該脅迫行為已至使被害人不能抗拒，已構成強盜罪；吳男聽聞黃男有槍後，理應迅速逃離現場，以免捲入是非，卻留在現場幫黃男指出收銀機位置，顯然有共同強盜犯意。

此外，兩人出門錢均身無分文，強盜後黃男拿2千元給吳男，明顯是贓款，但吳男仍將錢收下，參與分贓，故認定吳男為共犯。

法官審理後認定，黃、吳二人共同犯強盜罪，因黃男犯後承認犯行，反觀吳男卻矢口否認犯行，故判處黃男有期徒刑5年2月、吳男5年8月。

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