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    柬埔寨警方突襲一網路賭博據點 扣查47台灣人

    柬埔寨警方持續掃蕩人口販運和非法賭博行動，圖為警方在一處建有圍籬的建築物查獲犯罪集團的資料畫面。（路透）

    柬埔寨警方持續掃蕩人口販運和非法賭博行動，圖為警方在一處建有圍籬的建築物查獲犯罪集團的資料畫面。（路透）

    2022/10/09 00:51

    〔中央社〕柬埔寨警方從昨天開始突擊檢查金邊市一個網路賭博據點，據報至少267名外國人被警方扣留調查，其中47人來自台灣。

    柬中時報今天報導，警方從7日下午開始突查位於金邊BKK區310號路的一處公寓。不願具名的警官透露，這是因為一名王姓中國籍男子向副總理蘇慶的臉書專頁求助，稱自己遭到網賭公司禁錮。

    警方初步報告指出，在執法行動中，警方已救出求助男子。被查公寓共24層樓，有267名外國人住在公寓裡面，包括256名中國人、8名馬來西亞人、2名緬甸人、1名泰國人；其中47人來自台灣。

    在上述267人中，多達210人沒有護照。警方指出，該公寓涉嫌經營網路賭博，將展開進一步調查。

    據報導，柬埔寨國家反人口販運委員會8月18日啟動打擊人口販運和非法賭博行動以來，截至10月4日，已受理420宗人口販運個案，救出118名外籍受害者（來自5個國家和地區），抓捕和起訴67名柬籍和外籍嫌犯。

    在上述420宗個案中，有229宗涉及網路賭博、非法禁錮、勒索和虐待。

    截至10月4日，共有920名外國人被關押在移民遣返中心，其中685人正等待驅逐出境。

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