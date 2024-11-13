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    私相授受？賀錦麗陣營被爆選前採訪時 向主持人捐贈逾1600萬元

    賀錦麗（右）被踢爆選前接受夏普頓（左）專訪前，競選團隊曾向夏普頓創立的織捐款50萬美元。（法新社）

    賀錦麗（右）被踢爆選前接受夏普頓（左）專訪前，競選團隊曾向夏普頓創立的織捐款50萬美元。（法新社）

    2024/11/13 16:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗，於本月5日總統大選敗給川普，孰料近來傳出她10月中旬上《MSNBC》接受非裔民權人士夏普頓（Al Sharpton）採訪前，競選團隊曾向夏普頓創立的非營利組織捐款50萬美元（約新台幣1624萬元）。

    《紐約郵報》報導，賀錦麗接受夏普頓專訪的內容，於10月20播出，夏普頓在過程中對賀錦麗大加讚揚，並將她和美國國會史上首個非裔女議員奇澤姆（Shirley Chisholm）相比，奇澤姆曾於1972年參與民主黨內總統候選人初選，雖然沒有出線但仍創下非裔女性的里程碑。

    不過，美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission，FEC）所公布的資料顯示，賀錦麗團隊於9月5日向夏普頓所創辦的National Action Network捐贈25萬美元（約新台幣812萬元），10月1日又捐了同樣款項。

    另外，賀錦麗競選的支出大幅超過川普，但7個搖擺州全都輸掉，讓外界不禁懷疑賀錦麗團隊到底把政治獻金用到哪了。FEC資料顯示，截至10月16日，賀錦麗陣營籌集了10億美元（約新台幣324.5億元），到選舉結束時，反倒欠債2000萬美元（約新台幣6.5億元）。

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