川普任命為政府效率部部長 企業家拉馬斯瓦米：我們不會手軟

2024/11/13 16:17

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統當選人川普今日宣布,特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)與共和黨籍企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy),將共同領導新的政府部門「政府效率部」(department of government efficiency,DOGE)。對此,拉馬斯瓦米也在社群進行回應「我們可不會手軟」。

川普於台灣時間今(13)日發表聲明指出,馬斯克將與拉馬斯瓦米合作帶領政府效率部,「廢除政府官僚機構、削減多餘法規及浪費性支出,以及重組聯邦機構,為我的政府鋪平道路。」他還強調這對「拯救美國」運動至關重要。

拉馬斯瓦米稍早也在社群平台「X」回應,「我們可不會手軟」。拉馬斯瓦米曾被提名接任川普副手范斯(JD Vance)的俄亥俄州參議員職位,他也宣布自己將退出參議院的任命,以全力投入新職務。

今年39歲的拉馬斯瓦米是美國製藥公司「Roivant Sciences」的創辦人,曾與川普一同角逐共和黨總統初選,並於今年1月宣布支持川普。

DOGE will soon begin crowdsourcing examples of government waste, fraud, & and abuse. Americans voted for drastic government reform & they deserve to be part of fixing it. https://t.co/iRXmgT6ZuQ