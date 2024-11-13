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    川普任命為政府效率部部長 企業家拉馬斯瓦米：我們不會手軟

    共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（美聯社資料照）

    共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（美聯社資料照）

    2024/11/13 16:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普今日宣布，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），將共同領導新的政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE）。對此，拉馬斯瓦米也在社群進行回應「我們可不會手軟」。

    川普於台灣時間今（13）日發表聲明指出，馬斯克將與拉馬斯瓦米合作帶領政府效率部，「廢除政府官僚機構、削減多餘法規及浪費性支出，以及重組聯邦機構，為我的政府鋪平道路。」他還強調這對「拯救美國」運動至關重要。

    拉馬斯瓦米稍早也在社群平台「X」回應，「我們可不會手軟」。拉馬斯瓦米曾被提名接任川普副手范斯（JD Vance）的俄亥俄州參議員職位，他也宣布自己將退出參議院的任命，以全力投入新職務。

    今年39歲的拉馬斯瓦米是美國製藥公司「Roivant Sciences」的創辦人，曾與川普一同角逐共和黨總統初選，並於今年1月宣布支持川普。

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