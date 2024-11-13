糗大了！《魔法壞女巫》芭比包裝外盒印錯成色情網址

知名玩具公司「美泰兒」（Mattel）近期推出電影《魔法壞女巫》之中的角色產品，沒想到被網友發現，芭比外包裝上竟將公司網址印錯成色情網站地址。（圖擷自「@just2goodYT」X、本報合成）

2024/11/13 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕電影《魔法壞女巫》改編自風靡20年的音樂劇《女巫前傳》，知名玩具公司「美泰兒」（Mattel）近期推出電影《魔法壞女巫》之中的角色產品，沒想到被網友發現，芭比外包裝上竟將公司網址印錯成色情網站地址。

綜合外媒報導，「美泰兒」近期上架電影《魔法壞女巫》2位主角芭比娃娃，分別為格琳達（Glinda）和艾法芭（Elphaba），孰料有眼尖網友意外發現，玩偶外包裝紙盒列印錯誤的網址「wicked.com」，這是一個色情網站連結，真正電影網址應該是「wickedmovie.com」。此外，由於印刷失誤，該色情網站正經歷自2012年年中以來從未見過的瀏覽量。

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與此同時，玩具製造商「美泰兒」當地時間10日發布聲明表示，我們對此不幸的錯誤深表遺憾，並立即採取補救措施，還請家長注意，這個印刷錯誤的網站不適合兒童使用。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「有人會因此被開除」、「我剛在eBay查詢發現，似乎大部分盒子上都是這樣寫的」，還有人痛斥「我買了你們的玩具之後非常興奮，當我到依照wicked.com前往查看更多相關產品，卻是色情內容！這是不可接受的！我希望得到補償！」。

電影《魔法壞女巫》改編自風靡20年的音樂劇《女巫前傳》。（美聯社）

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