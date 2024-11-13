完美代言人！ 袋鼠誤闖機場 恰巧與澳洲航空商標「合影留念」

日前墨爾本機場出現不速之客，一隻野生袋鼠闖入機場附設的停車場，牠被人拍到時，身後背景恰巧澳航的客機。（圖擷取「Melbourne Airport」臉書粉專）

2024/11/13 16:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas Airways）商標圖案，是採用澳洲特有種生物「袋鼠」，因此該航空又著「飛行袋鼠」（The Flying Kangaroo）的暱稱。日前墨爾本機場（Melbourne Airport）出現不速之客，一隻野生袋鼠闖入機場附設的停車場，牠被人拍到時，身後背景恰巧澳航的客機，罕見同框畫面掀起網友熱議。

綜合外媒報導，根據墨爾本機場官方臉書粉專11日的發文，當天在機場附設的一處室外停車場，闖進一隻成年的野生袋鼠。從照片顯示，這隻袋鼠似乎不知道自己身在何處，於是呆呆佇立在停車格前，而一同入鏡的，還在牠的身後遠方的機場跑道，當時恰好停著2架澳洲航空客機，紅白色飛機尾翼上也印著袋鼠Logo的圖案。

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這幅趣味同框畫面曝光後，意外吸引大批網友關注，掀起熱烈迴響，不少人紛紛湧進貼文下方留言，「飛行袋鼠是真的」、「這位絕對是澳航總經理」、「完美的澳航廣告並不存在」、「為飛行袋鼠帶來新的意義」、「牠可能錯過牠的澳航班啦」、「牠是地勤啦，正在準備去卸貨行李」、「或許牠是聽說機場有紅白色大袋鼠才跑來」。

事後墨爾本機場也更新這隻袋鼠的後續狀況，機場工作人員封閉停車場後，立刻聯繫了維多利亞野生動物救援機構（Wildlife Victoria），在雙方合作下安全的將袋鼠移走，現在牠已經安全回到了自己的野外棲息地。

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