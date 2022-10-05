柬國大街喊救命順利逃生！彰化「豬仔」揭當地恐怖實況

阿中今天在張雪如的陪同下說明自己過去3個月的遭遇。（快樂天堂基金會提供）

2022/10/05 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣未滿20歲的「阿中」（化名），原本做家具業務，今年6月底被詐騙集團騙到柬埔寨淪為「豬仔」，受盡凌虐，因為當地新聞鬧大，柬國當局展開掃蕩，破門進入集團內部，中國籍老闆惟恐被抓走，把護照、手機還給他們，他跟另外2名台灣同伴趁機爬過圍牆，跳到大街，沿路狂喊救命、Help，在當地人的協助下很快與台灣的救助單位聯繫上，同時「快樂天堂基金會」出面付機票錢，上週六坐飛機回到台灣。

今天（5日）阿中在彰化縣議員、快樂天堂基金會董事長張雪如的陪同下說明自己的遭遇。

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他說，要不是柬國軍警展開大掃蕩，恐怕永遠回不到台灣，因為護照、手機都一直被押在老闆手裡，今年9月22日，軍警破門進到公司，老闆惟恐惹上「人口販運官司」，把護照手機發還給他們，但他們的名字並未列在「國際營救名單」之內，無法被軍警帶回。

阿中說，因為護照到手，眼看軍警撤離，機不可失，他跟另外2名同伴同一時間逃出，3人爬過3公尺高的圍牆來到大街，一路喊救命並攔車，好在靠熱心店家的幫助，他透過手機，聯絡到台灣的家人和熱心朋友。

他表示，自己逃離時全身沒半毛錢，好在有「快樂天堂基金會」出面匯款，讓他們得以買到機票。

阿中說，過去這段時間，家人為了救他，曾匯了120萬元給集團，這些錢都是「肉包子打狗」，他還說，他工作的園區非常大，每一間辦公室有100多人，每天的工作就是打詐騙電話，若未達到業績就要挨打、電擊，他曾目擊一名台灣青年，只因打瞌睡先被處以電擊，再用鐵棍打頭，男子活活被打死，人被拖出去處理，一名馬來西亞的同事說，「屍體都被拖去埋」。

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