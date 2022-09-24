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    首頁　>　社會

    遭誘騙柬埔寨工作 已救出279人返國

    國人在柬國境內倘遇急難需要協助，可以透過TELEGRAM行動代號@cib8585（刑事局幫我幫我）聯繫。（警政署提供）

    國人在柬國境內倘遇急難需要協助，可以透過TELEGRAM行動代號@cib8585（刑事局幫我幫我）聯繫。（警政署提供）

    2022/09/24 19:48

    〔記者邱俊福／台北報導〕國人遭誘騙至柬埔寨工作引發的人口販運情況，警政署統計自行政院跨部會小組成立迄今，已經營救出279人從柬埔寨以及泰緬地區返台，另尚有60餘名國人已救出在柬埔寨境內等待安排返國。

    警政署表示，行政院跨部會小組今年已緊急編列300萬元（視執行情形增加）供海外遭人口販運國人救援使用，如國人無法自行支應相關費用，每人除借支機票費外，可再借支1000美金以便順利返國。

    目前派遣專人在當地執行救援，感謝民間團體、國際救援機構、駐外館處、僑委會及東南國家各執法機關之通力合作，未來仍持續建構多元救援管道，營救更多國人返國。

    警方表示，被害人除了在國外借支費用，在返國時經被害人鑑別後可以向警察機關來提出安置請求，警察機關初步鑑別為人口販運被害人或疑似被害人，會再通報移民、勞政、社政機關協助安置或收容．請被害人有需求時儘量提出，警察機關會來提供協助。

    另外在國外的被害人，遭詐騙集團棄置或是自行逃出時，常會遭到刷機（手機重置），因此公佈海外人口販運緊急求援電話及TELEGRAM帳號供人口販運被害人求援。

    我國在柬埔寨未設立館處，國人在柬國境內倘遇急難需要協助，請即撥打我駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話:+84-903927019；駐泰國台北經濟文化辦事處緊急聯絡電話: （+66） 81-6664006（泰國境內直撥：081-6664006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助；另TELEGRAM行動代號@cib8585（刑事局幫我幫我）。

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