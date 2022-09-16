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    首頁　>　社會

    抓到了！詐團最高階台灣籍主管落網 曝光「人肉佣金」

    8月底從KK園區被釋放的20多名「豬仔」中，混入了詐團幹部，林姓男子（左一）是該詐團的台灣籍最高幹部。（民眾提供）

    8月底從KK園區被釋放的20多名「豬仔」中，混入了詐團幹部，林姓男子（左一）是該詐團的台灣籍最高幹部。（民眾提供）

    2022/09/16 06:41

    〔記者王捷／台南報導〕台南3名不法份子在柬埔寨遭槍殺引起國際重視，傳出強摘器官、脅迫賣淫的詐團基地「KK園區」，8月底將20多名本國被害人都丟包在泰國，警方在多名被害人中，抓到本國籍最高階的林姓幹部，林男的工作就是管理被害人，拉了多個「交替」，他昨應訊時向警方供稱，媒體報導騙一個人能拿到最高3萬美金佣金，但在他那邊一條人命的佣金只有5千元，全案警方將朝人口販運調查。

    8月底台南不法份子在柬埔寨被槍殺，詐團急忙每人發1萬元跑路費，把20多名的被害人丟包，其中還混入了詐團的主管，身兼「人事主管」的林男與他管轄的3名組長，在登機前向被害人恐嚇，不准說出園區的事，也不能透露主管階層的身分，否則等事情結束，就會回去找他們，這讓許多被害人感到害怕，警方經過半個月分析與被害人指認，終於把林男揪出來。

    約40歲的林男是台南人，有多次詐欺紀錄，今年2月時被詐團吸收，到柬埔寨當幹部，固定底薪是5萬，他負責的工作就是管理被騙到柬埔寨的台灣人；該詐團主要分為「人事部」與「業務部」，在「業務部」的被害人是以虛擬投資、感情詐騙來誆歐美地區的華人，而「人事部」的工作就是專門「抓交替」，如果業績不好，就會遭主管或是中國籍的成員痛毆、體罰，林男則是「人事部」台灣籍的最高主管。

    警方得知林男身為台灣人又對國人下毒手時相當氣憤，但林男自稱和善，如果遇到台灣人，只處罰他們深蹲而已，外傳幹部每騙一個台灣人就可以獲得1萬5000到3萬美金，他稱沒有領過，自己是台灣的最高幹部，每騙到一人只抽5000元，他遇到國人，都直接說是要做偏門的工作，所以幾個月以來只成功騙到一名台灣籍的被害人。

    對於林男的說法警方抱持懷疑，目前還在調查國內是否有其他幹部，全案將往人口販運調查。

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