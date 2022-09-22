台南永康警破獲柬埔寨詐騙面試據點 逮5嫌、主嫌收押

台南永康警分局破獲從事柬埔寨詐騙的跨國詐欺人蛇集團面試、招募據點，逮獲5嫌。（圖由警方提供）

2022/09/22 09:16

〔記者劉婉君／台南報導〕國人遭高薪誘騙至柬埔寨，卻遭控制從事詐騙工作或被勒贖等事件頻傳，台南市永康警分局連日追查，破獲跨國詐欺人蛇集團面試、招募據點，共逮捕5名嫌犯，其中30歲的蔡嫌主嫌收押，其餘3名嫌犯年僅19歲，還有1嫌未成年。

警方調查，該詐騙集團在網路以「至柬埔寨擔任打字員，月薪高達新台幣10萬」誘騙國人至柬埔寨，一旦被害人同意出國，即由人蛇集團代辦護照、代訂機票並接送至機場出境，被害人到國外後如不願配合從事詐騙工作或在台親屬得知家人受騙至境外時，即要求支付贖金或是再招募其他國人前往柬埔寨以換取自由。目前至少掌握有4名被害人。

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永康警分局日前在偵辦刑案時，發現一處民宅疑為人口販運集團成員據點，專案小組隨即展開蒐證調查並報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮偵辦，追查出該處為人蛇集團面試、招募的據點，在蒐集相關事證完備後，即申請搜索票及拘票，於9月中旬起，兵分多路搗破該人蛇詐騙集團據點，並同步逮捕拘提蔡姓主嫌及旗下同為19歲的許嫌、周嫌2名共犯到案，查扣現金新台幣23萬餘元、棍棒5支、電腦、手機及本票等證物一批。

專案小組昨（21）日再發起第2波刨根集團行動，查緝涉案的19歲陳嫌及年僅16歲的葉嫌到案，全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，蔡姓主嫌經檢察官聲押獲准，並持續擴大溯源以瓦解幕後犯罪集團。

專案小組在偵辦過程中發現，有部分被害人因現金借錢欠債，誤以為能到國外賺錢還債，卻反而遭到人口販運壓榨，甚至要脅支付贖金而再度被害。

永康警分局長甘炎民呼籲民眾，勿聽信來路不明、海外高薪、不需經驗及工作輕鬆之招募就業機會，透過網路求職時，應該更加小心謹慎及查核，以免遭不法集團利用、控制甚至出國從事詐騙等犯罪行為，遭受拘禁、凌虐等侵害。

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台南永康警方破獲跨國詐欺人蛇集團面試及招募的據點，查扣現金新台幣23萬餘元、棍棒5支、電腦、手機及本票等證物。（圖由警方提供）

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