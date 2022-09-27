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    柬埔寨尚有393台人待援！新增求援案從破百件降至51件

    國人在柬國境內倘遇急難需要協助，可以透過TELEGRAM行動代號@cib8585（刑事局幫我幫我）聯繫。（警政署提供）

    國人在柬國境內倘遇急難需要協助，可以透過TELEGRAM行動代號@cib8585（刑事局幫我幫我）聯繫。（警政署提供）

    2022/09/27 12:43

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國人遭誘騙至柬埔寨卻陷人口販運情形，外交部今天（27日）表示，依據駐胡志明辦事處統計，這兩週新增求援案共計51件，相較先前兩週破百件已有減少趨勢。另迄今受理求援案總計639人，其中246人已返台、393人尚未返台。

    柬埔寨人口販運案日前引起國內輿論關注，行政院成立跨部會小組並編列預算支應，透過提醒宣導、防治遏止、營救協助等多面向，呼籲國人提高警覺，同時強化和他國警政交流，持續偵辦並營救國人返台。

    關於國人求助近況，外交部亞太司副司長范厚祿今天（27日）在外交部例會說明，截至9月23日，依據駐胡志明辦事處統計，這兩週新增求援案共計51件，相較於8月26日至9月8日新增133件，已經有減少趨勢。

    范厚祿並指出，駐胡志明辦事處受理國人在柬埔寨求職受騙求援案件，協助名單總計639人，其中246人已返台、393人尚未返台。相關數據為駐胡志明市辦事處所彙整資訊，至於國人在境外受困的完整統計，仍以內政部警政署發布資料為準。外交部將持續與本案主政機關內政部警政署協調合作，加強與相關國家警政機關的聯繫，進一步提升我國援救能量，以協助受害國人儘早返國。

    刑事局9月24日說明，截至9月23日，跨部會小組已協助救援共279名國人從柬埔寨及泰緬地區返台。目前還有60多名國人已救出，正等待安排返國。

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