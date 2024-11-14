全網驚呆！這校開護理師職缺「月薪超過17萬」 過來人曝心內話

台北美國學校建築外觀。（圖擷自Google地圖）

2024/11/14 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市士林區的台北美國學校近日釋出校園護理師的徵才訊息，因月薪超過17萬元引發廣泛討論。不過據過來人透露，實際薪資和工作內容可能並沒有表面看起來那麼輕鬆。

腎臟科醫師陳俊吉今（14）日在臉書分享 ，台北美國學校（Taipei American School）徵求校園護理師的消息，全職月薪至少17萬，必須滿足精通英文、至少2年相關經驗，以及具備CPR證照及專科護理師執照等條件。兼職 校護的時薪高達650元，除了英文能力及相關證照之外，還要求1年以上學校或醫院的全職經驗。

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這些條件與高薪引起不少網友熱議，紛紛直呼「這起薪⋯我還在這幹嘛！」、「好驚人的護理月薪」、「現在去念護理系來得及嗎？」一名自稱在美國學校任職的護理師網友表示，實際薪水根據學歷有所差異，通常落在12萬至15萬之間，17萬的月薪通常是博士學歷才可達到的給薪水準。

她還透露，這份工作是一年一簽的合約制，工作及面試期間通通以全英文溝通，偶而需要加班，而且經常面對很多VIP，壓力相對較大。此外，應徵條件中提到的2年經驗可能不足以應付這份職位的需求，通常會希望應徵者具備更豐富的經歷來處理突發狀況。

台北美國學校建築外觀。（擷取自Taipei American School/Facebook）

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