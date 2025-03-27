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    竹市府惡搞民進黨議員劉彥伶 活動照片竟遭變造移花接木

    新竹市府惡搞民進黨議員，活動照片竟遭移花接木變裝，市議員劉彥伶痛批：市府在官網上的照片刻意針對她的人像竄改變造，她原穿群子及短靴卻被變裝成穿褲子及布鞋。（照片劉彥伶提供）

    新竹市府惡搞民進黨議員，活動照片竟遭移花接木變裝，市議員劉彥伶痛批：市府在官網上的照片刻意針對她的人像竄改變造，她原穿群子及短靴卻被變裝成穿褲子及布鞋。（照片劉彥伶提供）

    2025/03/27 17:33

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府惡搞民進黨議員，將活動照片移花接木變裝竄改放市府官網！市議員劉彥伶今天指控市府將她的照片移花接木竄改及變造，她27日參加市府在關東圖書館舉辦「客家食事」活動，身為客家人，她出席活動關心，卻在市府發佈的官網，驚見她的照片遭惡意竄改，原本的短靴變成布鞋，裙子變奇怪的褲子？她控訴市府除早已無心市政，還會刻意造假及變造議員的照片，其官網新聞稿已無誠信可言，也讓人質疑之前棒球場及自由車場的新聞發佈也有造假之嫌。

    市府城銷處表示，市府在「客家食事：從土地到餐桌藝術創作特展」的新聞稿合照中，因發現照片中議員腿部鞋子被遮擋物遮擋，為使照片不那麼突兀，才透過修圖消除遮擋物，造成議員劉彥伶困擾，第一時間已將有爭議照片下架。後續也將尊重議員，選擇合適的照片再上架。同時會反省及強化內部新聞發布教育訓練，且已向劉彥伶說明致歉。

    劉彥伶說，市府對她出席活動之後竄改照片的舉動充滿嘲諷、貶義、輕蔑，恣意更改外觀、肖像權，根本是惡意行為。她也質疑市府的誠信跟控管能力，難道活動照片都可隨意篡改造假移花接木，這豈不讓人聯想市府其他新聞稿的真實性恐怕也是一場空，市府的官方言行，是真是假，誠信全無。不免讓人質疑棒球場之前不讓議員關心，揭露出來的造假層面又佔了多少？而自由車場會不會也面臨同樣的情形？

    劉彥伶表示， 市府負責官網發佈的人員是如何對待這份工作？上樑不正下樑歪，價值觀和是非觀念都有問題，如今市政空轉，恐怕也是都在做這些無關市政的事，連邀請民代議員媒體參加的活動都可輕而易舉造假，難保其他新聞活動也是造假的，她也自嘲以後參加市府活動都要先自拍一下當天的穿搭，以免遭市府惡意修改醜化？

    新竹市府惡搞民進黨議員，活動照片竟遭移花接木變裝，市議員劉彥伶痛批：市府在官網上的照片刻意針對她的人像竄改變造，市府誠信蕩然無存。圖為她當天在客家會館的穿著，卻被變裝成穿褲子及穿球鞋。（照片劉彥伶提供）

    新竹市府惡搞民進黨議員，活動照片竟遭移花接木變裝，市議員劉彥伶痛批：市府在官網上的照片刻意針對她的人像竄改變造，市府誠信蕩然無存。圖為她當天在客家會館的穿著，卻被變裝成穿褲子及穿球鞋。（照片劉彥伶提供）

    新竹市府惡搞民進黨議員，活動照片竟遭移花接木變裝，市議員劉彥伶痛批：市府在官網上的照片刻意針對她的人像竄改變造，市府誠信蕩然無存。（照片劉彥伶提供）

    新竹市府惡搞民進黨議員，活動照片竟遭移花接木變裝，市議員劉彥伶痛批：市府在官網上的照片刻意針對她的人像竄改變造，市府誠信蕩然無存。（照片劉彥伶提供）

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