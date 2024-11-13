尹錫悅「練球」備戰川普！ 總統府曝：為順利會晤重拾高爾夫

南韓總統尹錫悅重拾高爾夫，備戰未來與川普會晤。（美聯社檔案照）

2024/11/13 16:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅即將重返高爾夫球場！據總統府背景簡報透露，尹錫悅將重新拾起已塵封多年的球桿，為與美國總統當選人川普未來的會晤預作準備。此消息一經公開，隨即引發南韓政壇熱議。

《法新社》報導，消息人士表示，現年63歲尹錫悅總統已近10年未打高爾夫，但為了與川普總統建立良好的互動和對話，將重新投入高爾夫練習。總統府官員在13日的簡報會中透露：「為了確保會談順利進行，總統需要好好掌握球桿。」先前報導指出，尹錫悅過去曾有90桿的佳績。

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川普向來以高爾夫愛好者聞名，不僅在美國和海外擁有多座高爾夫球場，還常於社群媒體上炫耀球技，聲稱自己擁有單差點的高水準。

尹錫悅在上週的一場記者會上表示，有人認為他與川普將擁有「良好的化學效應」，並強調兩人皆是在無從政經驗的情況下當選為國家領導人。尹錫悅在2022年當選總統前，曾任資深檢察官，以反貪行動聞名。

過去，多國領袖曾試圖透過高爾夫來拉近與川普的關係，但成果參差不齊。前日本首相安倍晉三多次與川普同場較量，並傳贈鍍金球桿以示友好。2017年，安倍在與川普打球時不慎在沙坑跌倒，影片瞬間成為網路熱話。

然而，即便多番「高爾夫外交」努力，川普仍不斷施壓亞洲盟友分擔更多防務費用，並揚言對美國貿易逆差國施加關稅，這些強硬立場在首爾引發憂慮。為回應外界疑慮，南韓外交部於12日在X平台上發布了一份題為「南韓對美國的重要性」（Korea Matters to the US）的宣傳資料，強調南韓對美國經濟的重大貢獻。

資料中指出，南韓企業在美國創造了多達47萬個就業機會，並提供亞洲外國直接投資中最高的年薪。此外，南韓也是美國武器的主要進口國之一，國防支出佔國內生產總值（GDP）2.8%，顯示其在防衛預算上的投入。

川普熱愛高爾夫球。（法新社檔案照）

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