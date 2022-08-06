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    華爾街日報：中國經濟疲弱 軍國民族主義成習近平最好王牌

    中國經濟實已陷入衰退，習近平大打民族主義牌，以分散國內注意力。（路透）

    中國經濟實已陷入衰退，習近平大打民族主義牌，以分散國內注意力。（路透）

    2022/08/06 23:08

    〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，北京對美國眾議院裴洛西訪台的激烈「文攻武嚇」若從中國國內背景來看，或許更有道理。中國經濟越來越疲軟，若中國國家主席習近平訴諸民族主義的邊緣戰略（brinkmanship），亦即將衝突升高至戰爭邊緣，迫使對方屈服的策略，以分散國內注意力，並不令人感到意外。

    中國經濟增長放緩。北京設定的2022年國內生產總值（GDP）增長目標5.5%，已創史上最低。然而今年上半年其GDP增長僅2.5%，不僅達標無望，對中國這樣龐大的國家而言，數億人口仍生活在貧窮中，功能上（functional）形同衰退。

    全球增長皆放緩，但習近平的「動態清零防疫」政策則增添中國特色，突然實施的封鎖措施是中國尋常百姓的沈重負擔，並危及經由中國的全球供應鏈，在本地企業飽受痛苦之際，外企則重新思考投資計畫。

    中國房地產也持續爆雷。2020年開始對房地產投機行為的打壓演變成更廣泛的危機。民營開發商已違約或瀕臨違約的名單越來越長，房地產價值的崩跌重創依賴賣地收入的地方政府。爛尾樓的斷供抗議潮引發中國當局迅速鎮壓。

    更令人憂心的是爛尾樓的小型供應商。這些債權人持有大量代表建材、服務等欠款的商業票據，在中國金融系統中，這些借條（IOU）時常作為金錢形式兌換，而房市信心的崩潰恐造成重大損害。

    至於更廣泛的經濟，北京似乎計畫推出規模高達1兆美元的基礎建設，其中大部分資金來自未來幾年的政府借貸額度。這或許會使GDP上升一段時間，但代價甚至更高，並使債務規模更龐大、更不穩定。

    回到裴洛西的訪台議題。中國是全球第2大經濟體，而中國孱弱的經濟是地緣戰略危機。幾個月後，習近平將尋求第3任期，而疲軟的經濟使帶有軍國主義（militarism）色彩的民族主義成為他手上最強的一張政治王牌。曾經有一說：「管理中國的崛起」是西方主要的戰略挑戰，然而管理中國的經濟問題或許一樣困難。

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