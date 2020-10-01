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    曝習近平身陷危機 章家敦：他清楚若失敗恐沒命

    2020/10/01 01:02
    章家敦認為，習近平（見圖）很清楚，「如果他失敗了，他可能會失去一切——權力、自由、資產、性命。」（歐新社檔案照）

    章家敦認為，習近平（見圖）很清楚，「如果他失敗了，他可能會失去一切——權力、自由、資產、性命。」（歐新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國問題專家、《中國即將崩潰》作者章家敦（Gordon Chang）近日指出，中國政府「幾乎每天」都對台派出軍機侵擾，是因危機重重的中共總書記習近平將危機化為動機，「習近平知道，如果他失敗了，他可能會失去一切，包括權力、自由、資產、性命。」

    章家敦在紐約智庫門石研究所（Gatestone Institute）撰文表示，解放軍礙於冬天即將來臨，11月至1月這段期間不利侵台，不過中方仍舊在為戰爭做好準備，中共不斷發出警告，9月還冒著發生衝突的風險，向台灣派出大量的軍機，增加與台灣軍隊相遇的機會，北京為何選在此時，與習近平的危機有關。

    章家敦分析，有1種解釋是習近平需要快速扳回一城，解放軍5月初在中印邊界占領印度領土，不過8月又被印度收復失地，並在過程中羞辱中國無力反擊，解放軍面對勇猛的印軍，進一步反擊的機會不大，且在這件事過後，沒有中共官員要為此負責，讓習近平的政治生涯面對壓力。

    章家敦說，「我們會認為，習近平此時應該謹慎，但是從他的立場來說，現在有危機能化為動機，特別是如果他認為美國總統川普（見圖）在尋求連任之際不會做出回應，此時，這場危機看起來會覆蓋台灣。」（歐新社檔案照）

    章家敦說，「我們會認為，習近平此時應該謹慎，但是從他的立場來說，現在有危機能化為動機，特別是如果他認為美國總統川普（見圖）在尋求連任之際不會做出回應，此時，這場危機看起來會覆蓋台灣。」（歐新社檔案照）

    章家敦提到，習近平從2012年上台至今手握空前權力，經濟問題卻成為絆腳石，疫情蔓延，連帶還有環境惡化、人口下降等諸多問題，中國也正漸漸在全球失去支持；他認為，習近平知道，如果失敗了，可能會失去一切，包括權力、自由、資產以及性命。

    章家敦認為，中共面對這些危險情況，唯一「師出有名」的是民族主義，但這也意味著戰禍，對於動盪下的中國人民、憤怒的中共高官，習近平需要使出手段分散注意力，「我們會認為，習近平此時應該謹慎，但是從他的立場來說，現在有危機能化為動機，特別是如果他認為美國總統川普在尋求連任之際不會回應，此時，這場危機看起來會覆蓋台灣。」

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