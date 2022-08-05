中國軍演飛彈落在日本近海 冲繩漁民感不安

2022/08/05 00:39

〔中央社〕中國解放軍（共軍）4日起在台灣周邊實施大規模軍事演訓，發射的彈道飛彈落在冲繩縣與那國島、波照間島周邊的海域，使得冲繩縣的漁業相關人士倍感不安。

日本每日新聞報導，一般認為，共軍實施大規模演習是為了對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台表達不滿。

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與那國島位於日本最西端，距離台灣僅約110公里。日本防衛省表示，共軍實施軍演，飛彈落在與那國島的北北西約80公里的日本專屬海域外的海域。

與那國町漁業協同組合（漁會）會長嵩西茂則今晚對媒體說：「完全沒料到飛彈會落在近海，這場軍演規模之大，超乎想像。真的很危險。」

雖然目前尚未傳出災情，但嵩西已聯絡漁會所屬的漁船5日停止捕撈。他表示，並未接獲來自防衛省（國防部）有關共軍軍演的詳細資訊。

嵩西說：「覺得這是國家出了大糗，希望政府要對人民，尤其是對與那國町居民做好聯絡體制。」

身為漁會的首席理事、也是與那國防衛協會副會長大宜見浩利表示，飛彈落下的海域周邊是平時漁民進行一支釣（捕魚方式）的漁場，距離漁民平時釣魚處很近，飛彈也很有可能落在船上，與那國島可能受害。政府應對與那國島民提供正確的資訊。

日本防衛省（國防部）表示，共軍演訓的飛彈有的是落在波照間島周邊、日本的專屬海域內。居住在波照間島的一名男性表示，如果是飛彈落下的話，將是一大威脅，但島民只能從媒體得知內容，令人倍感不安。雖然騷動也無濟於事，但到底該不該避難（疏散），公所和政府應提供資訊給島民。

冲繩縣知事玉城鄧尼今天中午在記者會上表示，有關共軍軍演，他相信縣民都感到非常的不安，他期盼日本政府告知中美兩國，應進行冷靜的外交，絕對不要讓冲繩縣民受害。

日本防衛大臣岸信夫今天表示，今天下午3時許至4時許（台灣時間2時許至3時），共軍實施軍演，一共發射了9枚彈道飛彈，其中5枚落在日本的專屬海域內側，其他4枚落在日本專屬海域外。1枚落在冲繩與那國島北北西、2枚落在台灣西南、1枚落在台灣北部。

這是共軍彈道飛彈首度落在日本的專屬海域，日本政府已透過外交管道提出強烈抗議。（編輯：楊昭彥）1110805

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