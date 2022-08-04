美軍刺殺開打組織手法曝光 彈體、雷射、情蒐三管齊下

美軍在上月31日成功擊斃開打組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri），當時美軍擊斃薩瓦里的反恐手法今曝光。圖為包含薩瓦里居所在內的衛星影像。（法新社）

2022/08/04 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登1日宣布，上月31日成功擊斃開打組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。美軍擊斃薩瓦里的反恐手法今曝光！根據《BBC》報導，美軍在策劃攻擊時在包含飛彈設計、雷射定位、事前情蒐上都做好充足準備，以確保行動能精準打擊目標，同時避免平民傷亡。

據報導，美國過去在執行反恐行動時經常誤傷當地無辜平民，引發各界批評。如今為了要確保攻擊準確性和最小傷害，美國開始使用無人機加掛沒有彈頭的地獄火（Hellfire）R9X 飛彈，透過飛彈上的刀片來斬殺目標，避免爆炸帶來的額外傷害。

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此外，無人機飛彈發射也採取了雷射定位技術。在執行攻擊時，美軍會在遠端操控無人機，透過雷射定位鎖定飛彈目標和路徑，確保彈道依循著雷射的軌跡。

而美軍這次的刺殺行動相當成功，不僅沒有造成任何平民傷亡，甚至連薩瓦里的家人在行動中也毫髮無傷。據傳美軍耗費了數週，甚至數月的時間監測薩瓦里的住處，才發現薩瓦里有獨自待在陽台的習性，這次攻擊才成功抓住了時機進行刺殺行動。

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