續談德媒對裴洛西台灣行報導 謝志偉指自身論點核心「4態」

美國聯邦眾議院議長裴洛西台灣行引發國際關注，我駐德代表謝志偉則在德國奔走，接受當地媒體訪問闡明台灣實際狀況。（翻攝謝志偉臉書）

2022/08/04 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行引發國際關注，我駐德代表謝志偉則在德國奔走，接受當地媒體訪問闡明台灣實際狀況，今PO文分享德媒《每日鏡報》對此事的採訪與報導，並指出自己論述的核心「4態」。

謝志偉在台灣時間今（2）日上午7時許分享此事，他今日又接受幾間媒體採訪，「早上10點電話採訪，一問一答，中午迅即打好字，傳檔案給我看完後授權」，媒體都在搶快，他的下一個採訪剛結束，前一個採訪便已經上網見刊。

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謝志偉貼出德媒報導內容，翻譯道，照片圖說是「31年前裴洛西在天安門廣場舉布條挺民主烈士；31年後，她去台灣與蔡英文總統會面。中國視此民主島嶼共和國為其國土的一部分，台灣則認為自己是一個獨立的國家」。

他表示，《每日鏡報》用他的金句「告別心理障礙 訪台去！」下標，而採訪內容豐富，他的核心論點是「民主國家政治人物互訪，是常態。中國威脅恐嚇都不准去，是變態。想去，怕東怕西不敢去，是病態。裴洛西之後，不去台灣，是失態。」

謝志偉指，他的策略很簡單，中國氣到只能耍刀弄槍威脅恐嚇台灣，「表示他們有力可使，但，無理可講」，剛好證明裴洛西台灣行是正確的事。「自由世界共同熬過這一關，此後，各民主國家的政治人物，就都學裴洛西即可」。

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