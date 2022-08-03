拜登「陰轉陽」連4日採檢陽性 再出現輕微咳嗽

拜登2日篩檢仍是陽性並出現咳嗽症狀。（路透）

2022/08/03 15:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），連續服用5天輝瑞口服藥Paxlovid痊癒，卻於7月30日檢測「陰轉陽」。白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）2日透露，拜登目前至少出現一種症狀，並將之描述為「輕微的咳嗽」。

歐康納此前曾暗示拜登在「陰轉陽」後沒有出現任何症狀，他2日表示，總統繼續感覺良好，儘管他再次出現了一些輕微的咳嗽。

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歐康納在例行備忘錄中稱，拜登仍然「沒有發燒，精神很好」，體溫、脈搏、血壓、呼吸頻率和氧氣飽和度皆維持正常，肺也很乾淨。

歐康納說，79歲的總統會繼續採取嚴格的隔離措施，持續在官邸辦公。

拜登先前已施打2劑疫苗及2劑追加劑，7月21日確診，拜登當時有喉嚨痛、流鼻水等症狀，醫療團隊研判他感染的極有可能是BA.5變異病毒株。拜登確診後在白宮隔離，並接受抗病毒處方藥Paxlovid治療。

此前，打過4劑疫苗的美國「抗疫隊長」佛奇（Anthony Fauci）於7月15日首次被驗出COVID-19陽性反應，也是在連續服用5天Paxlovid後疑似出現「反彈」現象，篩檢呈陰性3天後再次轉陽，症狀比先前更嚴重。

美國有越來越多案例顯示，病患在連續5天服用Paxlovid後，發燒等症狀消失，採檢也呈陰性，但結束療程沒幾天，症狀又會捲土重來，再次由陰轉陽，目前研究人員正進一步了解是否需加重劑量或延長療程。

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