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    「Paxlovid」5天療程不夠？拜登、佛奇皆「陰轉陽」

    美國總統拜登COVID-19病毒檢測結果又「轉陽」。（路透檔案照）

    美國總統拜登COVID-19病毒檢測結果又「轉陽」。（路透檔案照）

    2022/07/31 05:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕79歲美國總統拜登（Joe Biden）21日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），連續服用5天輝瑞口服藥「Paxlovid」後，26日檢測轉陰性，結束5天隔離，不過疑似出現「反彈」現象，篩檢呈陰性4天後，於30日再次轉陽。此前，同樣接受「Paxlovid」治療的白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）也同樣出現「陰轉陽」現象，「Paxlovid」5天療程足夠，引發質疑。

    《福斯新聞》報導，美國白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）表示，「正如上週提到的，由於認知到，一小部分接受Paxlovid治療的患者中可能出現『COVID反彈轉陽』現象，總統因此增加篩檢頻率，以保護周圍的人並確保及早發現任何病毒複製重現的跡象。」

    歐康納稱，拜登在26日晚上、27日早上、28日早上和29日早上的 COVID-19 檢測結果為陰性，但在30日早上的抗原檢測結果呈陽性。他表示，再次感染代表「反彈陽性」，不過拜登沒有再次出現症狀，無需重新開始治療。

    此前，打過4劑疫苗的美國「抗疫隊長」佛奇（Anthony Fauci）於15日首次被驗出COVID-19陽性反應，也是在連續服用5天「Paxlovid」後疑似出現「反彈」現象，篩檢呈陰性3天後再次轉陽，症狀比先前更嚴重。

    美國有越來越多案例顯示，病患在連續5天服用「Paxlovid」後，發燒等症狀消失，採檢也呈陰性，但結束療程沒幾天，症狀又會捲土重來，再次由陰轉陽，目前研究人員正進一步了解是否需加重劑量或延長療程。

    美國出現武肺患者服用完輝瑞抗病毒藥物「Paxlovid」完整5天療程後，咳嗽等症狀再度復發的情形。（路透檔案照）

    美國出現武肺患者服用完輝瑞抗病毒藥物「Paxlovid」完整5天療程後，咳嗽等症狀再度復發的情形。（路透檔案照）

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