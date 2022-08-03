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    烏克蘭也關注「裴洛西訪台」！緊盯美中台緊張情勢

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2）日深夜抵達台灣，並在今（3）日早上展開在訪台行程。（法新社）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2）日深夜抵達台灣，並在今（3）日早上展開在訪台行程。（法新社）

    2022/08/03 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2）日深夜抵達台灣，並在今（3）日早上展開在訪台行程。世界多國這幾天都在不斷關注，美中台三方的緊張情勢，就連正在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭也相當關心，其國內知名媒體也有特別報導，更提到有不少支持烏克蘭的台灣民眾，穿戴烏克蘭國旗顏色的衣服和口罩，在機場和飯店外迎接裴洛西。

    《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform） 報導，儘管被中國不斷提出抗議與恐嚇，裴洛西仍按照原定計畫，正式開始訪問台灣的行程。而不少台灣民眾，在確定裴洛西訪台與入住的飯店後，為了親眼看到裴洛西，特別聚集到飯店及機場外，值得一提的是，在這些民眾裡面，有人穿上印有烏克蘭符號的衣服，以及戴有烏克蘭國旗顏色的口罩。

    報導還有提到，裴洛西與她的代表團，將在今天台灣領導人總統蔡英文，以及其他高級官員見面。同時提到由於中國將自治的台灣視為其領土，因此對於裴洛西的這趟行程感到相當不滿，一路上不斷提出抗議、警告，中國外交部發言人華春瑩甚至發言表示，一旦裴洛西訪台，中國將「被迫採取」相關的強力措施。

    不過日前美國總統拜登在與中國國家主席習近平談話時，有發生警告，「不能容忍台灣的不穩定和對和平的威脅」，五角大樓也打算趁裴洛西訪台期間，動員其在印太地區的軍事力量，以保障安全。

    裴洛西在今年4月，曾造訪烏克蘭首都基輔，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，而在俄烏戰爭在開打時，台灣就因與烏克蘭所面臨的局勢，有極高的「相似度」，而引發各界的關注。因此自裴洛西計劃在今年8月訪台的消息被媒體披露後，《烏克蘭國家通訊社》就不斷關注這起事件的最新動態，甚至已有不少相關報導。

    不少台灣民眾戴上烏克蘭國旗顏色的口罩，在裴洛西與代表團入住的飯店熱烈歡迎。（資料照）

    不少台灣民眾戴上烏克蘭國旗顏色的口罩，在裴洛西與代表團入住的飯店熱烈歡迎。（資料照）

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