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    中國高譚市？ 唐山又爆虐殺事件 惡男駕車繞圈狠輾女友多次

    中國唐山又發生虐殺女性事件。（取自網路）

    中國唐山又發生虐殺女性事件。（取自網路）

    2022/08/03 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河北唐山6月才發生震驚國際的燒烤店群毆案，受害4名女子全數至今下落不明，在本月2日卻又發生惡男虐殺女性事件，一名惡煞在光天化日下開車繞圈輾壓受害者，行兇過程血腥殘忍，引發高度關注。

    綜合中媒報導，網路瘋傳行兇過程影片，行兇地點為一處游泳館前停車場，其中一段影片可見，女性受害者已經倒地，兇嫌駕白色客車停駐一旁。有2名男子拉著受害者雙手，將其拖行並安置於其他停放車輛中間，疑似想藉此讓受害者避難，但兇嫌殺紅眼，踩動油門撞開停放車輛，接著繞行數圈輾壓受害者，每一次都將受害者拖行出一段距離，地上還留有圓形深色痕跡。

    另一段影片中近距離拍攝，重傷的受害者顯得相當痛苦，但已經無法自力逃脫，只能像娃娃一般被兇嫌殘忍駕車蹂躪虐殺。有游泳館工作人員表示，受害者為該館員工。此案引發中國輿論高度關注，唐山當地警方同日發布警情通報，兇嫌張男與受害者為情侶關係，張男將受害者「駕車撞倒輾壓後逃離現場」，據稱當日下午3時已經被逮捕。

    受害者在2日送醫後傷重搶救無效死亡，唐山警方美化詞句的通報也引起中國網友高度不滿，直批「你通報說的太輕了吧，明明是輾壓死亡」、「這是故意殺人！輾壓一遍不過癮路人給拖到一邊去了又加速轉圈輾壓兩遍」、「天天新聞不是殺女友就是殺妻！而且很多根本不用死刑」。

    也有中國網友感嘆，怎麼又是唐山？「百日整治行動，是形式吧？只把一些軟的給滅了，硬的搞不動吧？人家該怎麼樣還怎麼樣，根本不怕你。死緩變無期再變有期」、「上次燒烤店那幾個女生怎麼樣了？後續怎麼處理的那幾個呢？」、「珍愛生命，遠離唐山」、「唐山一堆事，掃黑除惡除了個寂寞嗎？」

    中國唐山又發生虐殺女性事件。（取自網路）

    中國唐山又發生虐殺女性事件。（取自網路）

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