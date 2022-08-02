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    影片曝光！ 車臣士兵直播高喊「卡德羅夫最強」 下秒就被炸飛

    影片中車臣的士兵躲在掩體內自拍，結果拍到一半時就被被炸身亡，他最後一句剛好是「卡德羅夫最強」。（圖擷取自推特）

    影片中車臣的士兵躲在掩體內自拍，結果拍到一半時就被被炸身亡，他最後一句剛好是「卡德羅夫最強」。（圖擷取自推特）

    2022/08/02 14:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，普廷的「小弟」車臣總統卡德羅夫（Kadyrov）緊跟其後，推特流傳一段影片，影片中車臣的士兵躲在掩體內自拍，結果拍到一半時就被炸身亡，他最後一句剛好是「卡德羅夫最強」。

    東歐網媒在官方推特PO出一段影片，可以看到影片中有名車臣士兵正在以手機自拍，周圍不斷有爆炸的聲音傳出，他對著鏡頭有說有笑，接著講到一半身後傳出爆炸，火光與響亮的爆炸聲傳出，影片也就此終止。

    該帳號在推文中表示「一名車臣士兵在直播中死亡，他的遺言是『卡德羅夫是最強的』」網友看到推文後也留言吐槽「看起來卡德羅夫之力也不怎樣」、「這種的影片越多越好」、「看起來他的家屬會收到一袋馬鈴薯」、「炸得好」。

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