影片曝光！ 車臣士兵直播高喊「卡德羅夫最強」 下秒就被炸飛

2022/08/02 14:47

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,普廷的「小弟」車臣總統卡德羅夫(Kadyrov)緊跟其後,推特流傳一段影片,影片中車臣的士兵躲在掩體內自拍,結果拍到一半時就被炸身亡,他最後一句剛好是「卡德羅夫最強」。

東歐網媒在官方推特PO出一段影片,可以看到影片中有名車臣士兵正在以手機自拍,周圍不斷有爆炸的聲音傳出,他對著鏡頭有說有笑,接著講到一半身後傳出爆炸,火光與響亮的爆炸聲傳出,影片也就此終止。

該帳號在推文中表示「一名車臣士兵在直播中死亡,他的遺言是『卡德羅夫是最強的』」網友看到推文後也留言吐槽「看起來卡德羅夫之力也不怎樣」、「這種的影片越多越好」、「看起來他的家屬會收到一袋馬鈴薯」、「炸得好」。

A #Chechen mercenary (Kadyrovits) died during a live broadcast. His last words were "Akhmat (#Kadyrov) is power". pic.twitter.com/WvHs3qSGT7