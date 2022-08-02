為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！ 烏軍操作「馬立波」戰神遙控機砲 彈殼噴進駕駛座

    彈殼在烏軍開火後噴進駕駛座內，打到正在操作武器的烏克蘭士兵。（圖擷取自推特）

    彈殼在烏軍開火後噴進駕駛座內，打到正在操作武器的烏克蘭士兵。（圖擷取自推特）

    2022/08/02 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，有「馬立波」戰神之稱的BTR-4裝甲車在戰場上屢建奇功摧毀多輛俄羅斯軍隊裝甲車，推特流傳一段BTR-4裝甲車車內士兵操控遙控砲塔的影像。

    推特帳號「@TSzulc_」在推特PO出一段影片，可以看到影片中的烏克蘭士兵正在操作遙控砲塔的系統，他用螢幕查看並瞄準目標後開火，彈殼在開火後還會彈進駕駛座，該帳號在推文中表示「烏克蘭軍隊以搭載30公厘遙控機砲的BTR-4裝甲車襲擊俄羅斯陣地。」

    今年3月，烏克蘭亞速營在烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）以搭載30公厘遙控機砲的BTR-4裝甲車，摧毀俄軍的BTR-82A輪式裝甲車，再擊毀T-72B3M主戰戰車等多輛裝甲車，因此BTR-4裝甲車又被稱為「馬立波戰神」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭首艘糧食船啟航 布林肯批俄軍把核電廠當「核盾牌」（不斷更新）
    2022/08/02 11:40

    烏克蘭首艘糧食船啟航 布林肯批俄軍把核電廠當「核盾牌」（不斷更新）
    指責俄軍不負責任 布林肯批：把烏核電廠當成「核子盾牌」
    2022/08/02 09:56

    指責俄軍不負責任 布林肯批：把烏核電廠當成「核子盾牌」

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    危機有解！滿載穀物貨輪出航 烏克蘭外長：世界如釋重負
    2022/08/02 06:09

    危機有解！滿載穀物貨輪出航 烏克蘭外長：世界如釋重負
    遭俄侵略後首發 烏國運糧船啟航
    2022/08/02 05:30

    遭俄侵略後首發 烏國運糧船啟航

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播