影片曝光！ 烏軍操作「馬立波」戰神遙控機砲 彈殼噴進駕駛座

彈殼在烏軍開火後噴進駕駛座內，打到正在操作武器的烏克蘭士兵。（圖擷取自推特）

2022/08/02 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，有「馬立波」戰神之稱的BTR-4裝甲車在戰場上屢建奇功摧毀多輛俄羅斯軍隊裝甲車，推特流傳一段BTR-4裝甲車車內士兵操控遙控砲塔的影像。

推特帳號「@TSzulc_」在推特PO出一段影片，可以看到影片中的烏克蘭士兵正在操作遙控砲塔的系統，他用螢幕查看並瞄準目標後開火，彈殼在開火後還會彈進駕駛座，該帳號在推文中表示「烏克蘭軍隊以搭載30公厘遙控機砲的BTR-4裝甲車襲擊俄羅斯陣地。」

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今年3月，烏克蘭亞速營在烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）以搭載30公厘遙控機砲的BTR-4裝甲車，摧毀俄軍的BTR-82A輪式裝甲車，再擊毀T-72B3M主戰戰車等多輛裝甲車，因此BTR-4裝甲車又被稱為「馬立波戰神」。

Ukr BTR-4 Bucefał. Ostrzał Rus pozycji z działka 30 mm. pic.twitter.com/w0diDHCkn1 — __Tomasz_Szulc__ （@TSzulc_） August 1, 2022

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