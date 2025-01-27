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晴時多雲

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    除夕好天氣！ 小年夜寒流發威 明轉乾冷晴時多雲

    天氣風險公司分析師廖于霆表示，預估冷空氣今日會往南影響，南部與東半部下半天到晚上氣溫也會明顯下降，明天就是除夕，受乾冷空氣影響，各地都是晴時多雲，陽光露臉的穩定天氣，但寒流持續影響，全天感受仍然寒冷。（資料照）

    天氣風險公司分析師廖于霆表示，預估冷空氣今日會往南影響，南部與東半部下半天到晚上氣溫也會明顯下降，明天就是除夕，受乾冷空氣影響，各地都是晴時多雲，陽光露臉的穩定天氣，但寒流持續影響，全天感受仍然寒冷。（資料照）

    2025/01/27 16:09

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，天氣風險公司分析師廖于霆表示，預估冷空氣今日會往南影響，南部與東半部下半天到晚上氣溫也會明顯下降，明天就是除夕，受乾冷空氣影響，各地都是晴時多雲，陽光露臉的穩定天氣，但寒流持續影響，全天感受仍然寒冷。

    臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」今發文提及，明天嘉義以北到宜花低溫仍在7至9度左右，白天高溫略回升到13至14度，台南高雄屏東低溫11至12度，白天高溫回升到18至20度，日夜溫差大。

    這波寒流預測影響到週三初一（29日）白天，週三晚間起隨冷空氣減弱，各地低溫回升到12至15度，雖然還是冷，但比這兩天好一些，白天高溫在週四初二、週五初三（30、31日）也會較明顯回溫，各地高溫可以來到17至19度。

    天氣方面，週五（31日）前各地都還不錯，建議可以好好把握。到了週六初四（2月1日）又有一波鋒面水氣通過，中部以北轉雲多偶雨，氣溫也會下降，不過目前看起來，下波冷空氣還不到寒流等級。

    天氣風險公司提醒，受偏北風增強影響，台灣各沿海風浪明顯增大，偶有長浪發生機會，如到海邊活動，要注意自身安全。

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