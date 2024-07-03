正妹道士露雪乳邀網友同修「房中術」 挨批嬌喊：我也是普通女子！

中國一名自稱是女道士的正妹，近日在X平台秀出雪乳翹臀無碼照，還邀約網友一同修行「房中術」，掀起網路熱議。（圖翻攝自「栗子雲遊」X平台）

2024/07/03 20:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名自稱是女道士的正妹，近日在X平台秀出雪乳翹臀無碼照，還邀約網友一同修行「房中術」，掀起熱議，吸引不少老司機追蹤，但也引來道教信徒砲轟。對此，該名女子今天（3日）發文稱，她所修行的宗派本來就可以結婚生子，修行並不意味出家，她也是普通女子，也有俗世慾望。

目前有2萬多人追蹤的「栗子雲遊」，於今年5月在X平台註冊帳號，6月中旬開始發文，自稱是道教「正一派」女道士，過去也曾分享自己身穿道袍的自拍照，不少網友稱讚其相貌清秀。

請繼續往下閱讀...

後來「栗子雲遊」的發文尺度越來越大，發文內容時常涉及性暗示，甚至於上月下旬開始分享自己寬衣解帶露出雪乳、翹臀的無碼照，還說「希望大家不要覺得這是色情，那樣就執著於相，迷失於相了。要知道正一教也是有房中術的，要講究陰陽和合，而最後性愛帶給我們的也是定氣、安心、和志。有機會來切磋下呀師兄們。」

雖然多數網友認為女道士只是人設而已，但還是有道教信徒痛批該女敗壞出家人名聲。對此，「栗子雲遊」今天下午發文表示，「各位總問道家應該無欲無求，或者說栗子是出家的為什麼會有房事？栗子在此說下，正一可居家修行、也可結婚生子、葷食飲酒。栗子也有和俗世人一樣的居家生活。修行並不是出家，所以栗子沒有非常特別，栗子也是普通的女子。福生無量天尊，感恩萬物。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法