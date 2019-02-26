上街抗議胸部「中彈」 巨乳妹掀上衣討拍大露...

2019-02-26 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局越來越惡化，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）與現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的政治角力，不但造成兩方支持者對立，也加劇跟鄰國間的緊張局勢。日前則有一名年輕正妹控訴，她上街抗議被警方以塑膠子彈擊中胸部，接著不斷向鏡頭露胸秀出自己的傷勢，但因為沒有穿內衣，讓她整個「大露點」。

綜合媒體報導，委國目前面臨嚴重人道危機，糧食、藥物等民生物資極度匱乏。手握軍權的馬杜羅先前為了不讓美國及其盟友的物資送入國內，直接封鎖對外橋梁。為響應反對派瓜伊多（Juan Guaido）政府的號召，以美國為首的各國救援物資紛紛堆積在巴西與哥倫比亞，但馬杜羅拒絕外國援助，批評反對派的行為是挑釁，並封鎖瓜伊多指定用來接收人道物資的古拉索的海空邊界。

有一名上街抗議的年輕正妹不滿被警方用塑膠子彈射中胸部受傷，不斷在鏡頭前掀開上衣露出胸部控訴，直指胸部上方紅種都是警方的錯，更痛批馬杜羅政權的暴行。但因為這名正妹的上圍超豐滿，加上她沒有穿內衣，導致她整個激凸「大露點」，許多網友看到影片目光都在那對爆乳上，留言「寶貝，讓我來幫你呼呼吧」、「好棒的胸部啊！」

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