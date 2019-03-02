女星「丁字褲裸臀」照 網見「神祕地帶」驚呼：露毛了？

2019-03-02 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌擁有性感好身材，時常在個人IG上PO出各種辣照，讓網友鼻血狂噴。不過日前她PO出的一張「丁字褲裸臀」性感照，卻讓網友看了不住驚呼「是不是露毛了」？

薔薔日前在IG上PO出一張尺度破表的性感照，只見照片中她跪在鏡子上，下身疑似穿著丁字褲，露出飽滿美臀；仔細一看，「神秘三角地帶」更疑似有毛髮露出，讓網友驚呼「是不是露毛了」？不過也有網友表示，「應該只是髮尾剛好在那邊」。

而對於這張火爆辣照，網友也紛紛在IG下方留言表示「薔薔好美」、「那麼辣想怎樣了啦」、「超美喔！」「I love it」。

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