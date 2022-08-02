擾亂烏軍情報 俄羅斯搭「幽靈橋」手法曝光

俄軍在聶伯河上部署雷達反射器以擾亂烏軍情報系統。經資訊比對，河床上的的四面體便是俄軍部署的雷達反射器。（圖修改自路透影像）

2022/08/02 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄雙方展開赫爾松爭奪戰。近日俄佔領的赫爾松陸續傳出俄軍聯外橋樑被烏軍炸毀的消息，赫爾松俄軍面臨補給中斷的危機。面對如此戰略劣勢，俄國也祭出手段反制烏軍，在聶伯河上部署雷達反射器以擾亂烏軍情報系統，讓烏軍誤判俄國搭建浮橋進行補給的位置。不過隨著衛星照片在網路上傳出，俄軍的情報混淆戰術也隨之曝光。

上月29日推特上傳出一組雷達影像，顯示俄羅斯正在最近被炸毀的安東諾夫斯基大橋（Antonivka Road Bridge）附近搭建浮橋，並且雷達資料指出浮橋位在鐵路橋樑的左方。此外，英國《電訊報》 也釋出一部影片，顯示俄軍的確正以浮橋乘載人車通過河流的畫面，藉此增加俄軍假情報資訊的可信度。

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然而從《The War Zone》提供的高解析度衛星影像中也可以發現，河道上最近出現了許多白色小點。並且影片中的浮橋運輸畫面也顯示，橋樑的另一邊出現許多三角形不明物體，研判這些便是俄羅斯建置的雷達反射器。俄軍很可能為了保護真正的浮橋受到攻擊，在鐵路橋樑的另一邊以雷達反射器建造了「幽靈橋」，以誘導烏軍朝錯誤的方向攻擊。

推特上雷達影像顯示俄羅斯正在搭建浮橋，然而實際上這是透過雷達反射器顯示出的假資訊。（圖擷取自Benjamin Pittet推特）

Telegraph 影片顯示，俄軍的確正以浮橋乘載人車通過河流，但是畫面上也可以看到雷達反射器在橋樑的另一側。（圖擷取自Telegraph）

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