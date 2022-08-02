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    烏克蘭首艘糧食船啟航 布林肯批俄軍把核電廠當「核盾牌」（不斷更新）

    首艘運載玉米出發的運穀貨輪「拉佐尼號」（Razoni），8月1日從烏克蘭敖德薩出發。（路透）

    首艘運載玉米出發的運穀貨輪「拉佐尼號」（Razoni），8月1日從烏克蘭敖德薩出發。（路透）

    2022/08/02 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間8月2日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日表示，俄軍包圍烏克蘭最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia），指責俄軍不負責任，將核電廠當成「核子盾牌」。

    ＊首艘從烏克蘭運載玉米出發的運穀貨輪「拉佐尼號」（Razoni），8月1日從敖德薩（Odesa）出海，這也是俄烏戰事爆發5個月來，首艘離開烏克蘭的商船。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）為此事喝彩，稱「這令世界感到如釋重負」。

    ＊烏克蘭國防部長雷茲尼科夫指出，德國表定援烏的4套「MARS II 多管火箭系統」（德國版M270），繼上週其中3套交付烏克蘭後，最後一套也已運抵，將可發揮不亞於「海馬斯」的威力。

    ＊烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）1日證實，美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），又有4套運抵烏克蘭，總數已達20套。

    ＊烏克蘭南部戰事關鍵地區赫爾松州（Kherson）州政府8月1日表示，烏克蘭軍隊已經收復赫爾松州40多個聚落。基輔正在發動反攻，尋求擊退俄羅斯部隊。

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