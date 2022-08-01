烏克蘭反攻傳捷報 收復赫爾松州46村落

烏克蘭南部赫爾松州州政府今天表示，烏克蘭軍隊已經收復赫爾松州40多個聚落。圖為在赫爾松一帶作戰的烏克蘭軍人。（法新社資料照）

2022/08/01 23:04

〔中央社〕烏克蘭南部戰事關鍵地區赫爾松州（Kherson）州政府今天表示，烏克蘭軍隊已經收復赫爾松州40多個聚落。基輔正在發動反攻，尋求擊退俄羅斯部隊。

法新社報導，赫爾松州與原屬烏克蘭、已遭俄羅斯併吞的克里米亞（Crimea）半島接壤，在經濟上和戰略上具有重要性。俄軍2月24日入侵烏克蘭後，頭幾天就已將赫爾松州幾乎整個占領。

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但近幾週烏軍接獲西方提供的長程火砲後兵力大增，已開始尋求在這個地區發動反攻，包括對前線後方的俄軍倉庫和陣地進行攻擊，以及轟炸對赫爾松市內俄軍補給至關重要的橋樑。

赫爾松州州長布特里（Dmytro Butriy）告訴烏克蘭國家電視台：「今天，赫爾松州有46個聚落已經解除被占領。」大多數在北部，有些則在南部，靠近黑海與遭到強力轟炸的尼古拉耶夫州（Mykolaiv）。

布特里指出，有些收復的村莊「9成被摧毀，且今天仍不斷遭到攻擊」。他還說，赫爾松州的人道情況「危急」，並重申當局呼籲仍待在州內的民眾「撤離到較安全的州」。

一名烏克蘭官員7月矢言，烏軍將在9月底前收復整個赫爾松州。1110801

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