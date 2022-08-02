遭俄侵略後首發 烏國運糧船啟航

懸掛獅子山共和國旗幟的貨輪「拉佐尼號」，1日上午駛出烏克蘭敖德薩，船上載運約2萬6千噸玉米，成為烏俄戰爭爆發以來第一艘離開敖德薩港的運穀船。（美聯社）

2022/08/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭進入第一五九天，自二月廿四日俄羅斯入侵以來的第一批糧食，一日從烏克蘭的黑海港口敖德薩運出，基輔當局形容這對全球糧食危機是「如釋重負」的一天。但俄軍對尼古拉耶夫（Mykolaiv）等烏南大城持續發動空襲，同時重新調派大批兵力集結南方戰線，以因應烏軍從烏南發起大反攻。

烏軍收到4套「海馬斯」

烏軍的反攻傳出在烏南頗有斬獲。烏南戰事關鍵地區赫爾松州（Kherson）州政府一日表示，烏軍已收復赫爾松州四十幾個聚落。烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，烏方又收到四套美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯），可能改變俄烏戰力平衡。

請繼續往下閱讀...

土耳其國防部證實，懸掛獅子山共和國旗幟的運穀船「拉佐尼號」（Razoni），一日上午八時卅分（台灣時間一日下午一時卅分）從敖德薩出發，船上載運約兩萬六千噸玉米，目的地是黎巴嫩；根據經聯合國斡旋而達成的協議，拉佐尼號二日將先在土耳其伊斯坦堡接受聯合檢查。

俄國入侵烏克蘭後，封鎖烏國黑海港口，以致糧食出口受阻、價格飆升，讓貧窮國家進口糧食的成本高得令人卻步。聯合國估計，全球有近五千萬人受到烏俄戰爭直接影響，面臨「嚴重飢餓」。為此，俄烏兩國、土耳其及聯合國七月間達成協議，確保穀物得以從烏國黑海港埠安全出口。在拉佐尼號出港後，烏克蘭外交部長庫列巴、聯合國秘書長古特瑞斯和克里姆林宮均對此表示歡迎。

戰場情勢方面，尼古拉耶夫等烏南大城一日持續受到俄軍猛烈轟炸，俄國也大舉增兵烏南阻止烏軍反攻。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍正在將部分兵力從東部陣地轉移到南部，向赫爾松和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區推進。

俄軍三月初已佔領札波羅熱核電廠，據稱俄軍看準烏軍不敢動用美援的海馬斯多管火箭系統攻擊核能設施，正利用這座歐洲最大的核電廠為掩護，發射火箭彈攻擊烏南的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法