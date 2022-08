抗俄神器！再4套「海馬斯」運抵烏克蘭 累計已20套

2022/08/01 22:14

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭國防部長雷茲尼科夫(Oleksii Reznikov)1日證實,美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS),又有4套運抵烏克蘭,總數已達20套。

雷茲尼科夫在推特發文說,「另外4套HIMARS已經抵達烏克蘭,我感謝美國總拜登、國防部長奧斯汀和美國人民強化烏克蘭軍隊戰力。我們已經證明我們是這些武器的熟練操作者,HIMARS齊射的聲音,已成為今年夏天前線的主要打擊」。

雷茲尼科夫,德國表定援烏的4套「MARS II 多管火箭系統」(德國版M270),繼上週其中3套交付烏克蘭後,最後一套也已運抵,將可發揮不亞於「海馬斯」的威力。

「海馬斯」是M270的輪式發射車版本,機動性優於以履帶為底盤的M270。M270可攜帶12枚火箭彈或2枚射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)飛彈,「海馬斯」則可攜帶6枚火箭或1枚ATACM飛彈,兩者發射箱都採模組化設計,彈藥可快速安裝。

4 additional HIMARS have arrived in????????. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ????????people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ???? of this summer at the front lines!

???????????????????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e