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    抗俄神器！再4套「海馬斯」運抵烏克蘭 累計已20套

    美國援烏的「海馬斯」多管火箭系統，已運交20套。（取自美國陸軍官網）

    美國援烏的「海馬斯」多管火箭系統，已運交20套。（取自美國陸軍官網）

    2022/08/01 22:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）1日證實，美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），又有4套運抵烏克蘭，總數已達20套。

    雷茲尼科夫在推特發文說，「另外4套HIMARS已經抵達烏克蘭，我感謝美國總拜登、國防部長奧斯汀和美國人民強化烏克蘭軍隊戰力。我們已經證明我們是這些武器的熟練操作者，HIMARS齊射的聲音，已成為今年夏天前線的主要打擊」。

    雷茲尼科夫，德國表定援烏的4套「MARS II 多管火箭系統」（德國版M270），繼上週其中3套交付烏克蘭後，最後一套也已運抵，將可發揮不亞於「海馬斯」的威力。

    「海馬斯」是M270的輪式發射車版本，機動性優於以履帶為底盤的M270。M270可攜帶12枚火箭彈或2枚射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，「海馬斯」則可攜帶6枚火箭或1枚ATACM飛彈，兩者發射箱都採模組化設計，彈藥可快速安裝。

    德國軍援烏克蘭的Mars II 多管火箭系統。（取自德國國防部官網）

    德國軍援烏克蘭的Mars II 多管火箭系統。（取自德國國防部官網）

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