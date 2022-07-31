2倍「海馬斯」火力！烏軍開轟M270影片曝光

由M270發射出的GMLRS精準導引火箭彈，可以看到彈頭前端部位有特殊衛星導引尋標器。（圖片來源/洛馬）

2022/07/31 12:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏軍用「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），擊毀俄軍多處軍用設施，反制海馬斯已被俄方列入「首要行動目標」之一。現在，俄方又有了一個新的目標需要反制： M270 多管火箭系統（MLRS）。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）29日公佈M270首次投入戰鬥的影片，它發射與「海馬斯」 相同的彈藥套件，但一次可以裝載2倍的火箭彈！

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扎盧茲尼在臉書的發文中說：「武裝部隊感謝我們合作夥伴堅定不移的支持和援助！一起走向勝利！」

烏克蘭7月15日接收首批西方國家援助的M270，但未確切說明交付這種武器的國家名稱。此前英國與挪威都允諾提供這款武器，至於德國提供的3套「MARS II 多管火箭系統」（M270德國版），7月27日才運抵，應該還未投入使用。

有眼尖網友在推特留言說，影片中的M270搭配英國履帶式「斯巴達」（Spartan）裝甲運兵車，可以判定是來自英國的軍援。

「海馬斯」是1970年代為美國和盟軍開發的履帶式M270 MLRS的輪車式改良版本，現代化、更輕，且具有更高的機動性，兩者基本上發射相同的彈藥。

M270可攜帶12枚火箭或2枚射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）戰術彈道飛彈，「海馬斯」則可攜帶6枚火箭或1枚ATACM飛彈，兩者發射箱都採模組化設計，彈藥可快速安裝。

英國提供烏克蘭搭配M270使用的M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS），為美國洛克希德公司所研發，是單彈頭增程導引火箭彈（ER GMLRS-U），為衛星引導的精準攻擊武器。據信美援「海馬斯」也同樣發射M31A1，採單彈頭（約90公斤重）火箭、GPS導引設計，可針對70公里外目標進行精確打擊，且不留下未爆彈後遺症。

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