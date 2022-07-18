俄軍又摧毀烏軍「海馬斯」？ 中國軍事博主：看起來像軍用拖車

俄軍發布的空拍影像，並以「海馬斯」實際影像作對比。（影片擷圖）

2022/07/18 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部17日宣布，俄軍當天先後摧毀了烏軍1套M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）及一座保存「魚叉」反艦飛彈的倉庫。相關消息未獲證實，有中國軍事博主質疑，從俄軍發布的空拍影像，比較像普通卡車或軍用拖車。

此前，俄軍7月6日也聲稱摧毀2套「海馬斯」。對此，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，這是虛假訊息，海馬斯火箭正在發揮戰力，給予敵人毀滅性打擊。

請繼續往下閱讀...

據俄羅斯國防部最新聲明，俄軍陸基高精度飛彈命中頓涅茨克州紅軍城附近的烏軍「海馬斯」，摧毀發射裝置及運輸裝載車；另外，俄空天軍發射遠程高精度飛彈，摧毀敖德薩州一個工廠倉庫，內有北約國家提供予烏克蘭的魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

俄軍發布上述消息後，克里姆林宮宣傳稱，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）17日再度巡視烏東戰場，並命令駐烏克蘭的俄羅斯東方集團軍司令試圖找到烏克蘭武裝部隊的遠程武器系統，摧毀「海馬斯」。

俄軍宣布摧毀「海馬斯」新戰果引發中國網友熱議，許多人拍手叫好，但也引發質疑。軍事博主「妖麟雜談」在微博發文提到，從照片看不太像是「海馬斯」，倒像是一輛卡車，或者是軍用拖車。

他強調，就算摧毀了幾輛「海馬斯」，對俄軍也沒太大作用。北約現役「海馬斯」一共540套，隨時可以補充烏軍。真正可以解決問題的是俄羅斯怎麼能夠切斷「海馬斯」與衛星系統的聯繫，讓「海馬斯」發現不了目標，也打不準，才能一勞永逸。

俄軍公佈的影像無從考證，有中國軍事博主質疑，畫面中的車輛可能是卡車或軍用拖車。（影片擷圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法