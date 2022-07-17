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    烏國防部：不排除用「海馬斯」襲擊克里米亞

    海馬斯發射ATACMS陸軍戰術飛彈的瞬間，ATACMS射程達300公里，但美國尚未提供給烏克蘭。（圖擷取自美國陸軍官網）

    海馬斯發射ATACMS陸軍戰術飛彈的瞬間，ATACMS射程達300公里，但美國尚未提供給烏克蘭。（圖擷取自美國陸軍官網）

    2022/07/17 18:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）先前曾承諾，烏軍不會用美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）襲擊俄國領土，但這個承諾顯然不適用遭俄國吞併的克里米亞半島！

    據《歐洲真相》報導，烏克蘭國防部情報總局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）16日直指，俄羅斯在克里米亞的軍事設施，是烏克蘭軍隊打擊的目標之一。

    斯基比特斯基是在記者詢問烏克蘭是否可以在克里米亞境內，使用「海馬斯」或M270兩種多管火箭系統時，作上述表態。

    他強調，克里米亞半島已成為從俄國向烏克蘭南部地區轉移軍備和武器的樞紐；此外，總部位於克里米亞半島塞凡堡市（Sevastopol）的黑海艦隊，也積極對烏國領土發動飛彈襲擊。

    斯基比特斯基說，因此克里米亞半島是必須打擊的目標之一，「以確保我們的公民、我們的設施和整個烏克蘭的安全。」

    俄國大外宣《衛星通訊社》17日報導相關消息時，重申俄國總統普廷的警告，稱如果基輔獲得遠程火箭炮，俄羅斯將針對烏國目前沒有遭到打擊的設施進行攻擊。

    早前美國向烏克蘭提供了8套「海馬斯」，預計將再向烏克蘭提供4套這一火箭系統，而西方盟國援助的第一台M270也已運抵烏克蘭，屆時M270將在戰場上與「海馬斯」並肩作戰。

    西方盟邦提供的首台M270多管火箭系統已運抵烏克蘭。圖為美國陸軍M270發射精準導引火箭彈的瞬間。（取自美國陸軍官網）

    西方盟邦提供的首台M270多管火箭系統已運抵烏克蘭。圖為美國陸軍M270發射精準導引火箭彈的瞬間。（取自美國陸軍官網）

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