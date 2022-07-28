「海馬斯」太夯 拉脫維亞喊「+1」

海馬斯發射ATACMS戰術飛彈的瞬間，目前美國尚未提供烏克蘭這款射程300公里的飛彈。（取自美國陸軍官網）

2022/07/28 15:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），在烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的防禦中大放異彩，擊毀俄軍多處軍用設施，全球多國紛紛將其納入軍購名單。繼羅馬尼亞、波蘭與愛沙尼亞之後，拉脫維亞也表態要向美國購買這款「抗俄神器」。

據美國《國防新聞》（Defense News）報導，拉脫維亞已正式致函美國，要求採購海馬斯及岸置反艦飛彈系統，藉此強化國防戰力，嚇阻俄軍擴張與入侵。

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除海馬斯外，拉脫維亞當局也擬採購岸置反艦飛彈系統，用以強化掌控該國近海海域，目前該國國防部正在評估各方系統提交的報價，相關採購數未透露。

美國近期已宣布向愛沙尼亞出售6套海馬斯，總金額估計為5億美元（約新台幣149.6億元）。立陶宛也擬於今年底前，正式提出採購需求。同屬北約東翼前線的波蘭，5月已向美國發出採購需求，擬購買多達500套海馬斯，羅馬尼亞陸軍2月下旬已接收首批海馬斯。

據報導，拉脫維亞擬透過共同融資計畫，與立陶宛與愛沙尼亞等波羅的海國家，共同採購與使用「海馬斯」，增進其砲兵火箭打擊戰力。

為因應俄羅斯入侵烏克蘭，拉脫維亞政府決定到2025年逐步將國防預算提高到該國國內生產總值（GDP）的2.5%，以資助多項軍購計畫，明年軍事預算的目標金額約7.5億歐元（約新台幣228億元）。

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