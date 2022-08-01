危機有解！滿載穀物貨輪出航 烏克蘭外長：世界如釋重負

俄烏協議後，首艘從烏克蘭運載小麥出發的貨輪於今天出發。（美聯社）

2022/08/01 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月1日），首艘從烏克蘭運載小麥出發的貨輪從敖德薩（Odesa）出海，這是俄烏戰事爆發5個月來，首艘離開烏克蘭的商船。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天為此事喝彩，稱「這令世界感到如釋重負」。

俄羅斯在2月24日進犯烏克蘭後，隨即封鎖了烏國黑海港口，導致糧食無法出口。烏克蘭和俄羅斯兩個全球最大糧食出口國交貨受阻，導致國際糧時價格飆升，部分貧窮國家難以負擔高昂價格，聯合國估計，全球有近5000萬人受到俄烏戰爭直接影響，開始面臨「嚴重飢餓」。

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為此，上月22日，俄烏兩國分別和土耳其以及聯合國簽署協議，目的在於減緩因為黑海糧食運輸受阻，而造成的全球性糧食危機，俄國將允許烏克蘭出口2200萬噸的小麥，以及其他受戰爭影響而無法出口的農產品；此外，協議中也允許俄國進行小麥和肥料的出口。

上月27日，土耳其在伊斯坦堡成立特別聯合協調中心，負責監督出口相關事務，主要任務包括：監督烏克蘭載運穀物的船隻是否能依既定路線安全行進，以及進出黑海時是否夾帶違禁武器。

這艘貨輪預計在8月3日抵達土耳其領海，並停泊在伊斯坦堡外接受聯合檢查，隨後駛往黎巴嫩，舒緩該國的嚴重缺糧危機。

聯合國官員指出，烏克蘭在戰事爆發前，每月能出口500萬噸的穀物，預估在數週之內，出口就能恢復到戰前水準，化解全球面臨的糧食危機。

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