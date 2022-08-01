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    俄軍最精銳師被打垮？ 烏軍繳獲「鋼鐵怪物」150摩步師軍旗

    有消息指出，烏克蘭陸軍第93機械化旅在伊久姆附近繳獲俄軍最精銳150摩步師的軍旗，烏軍持續成功反擊。（圖取自推特）

    有消息指出，烏克蘭陸軍第93機械化旅在伊久姆附近繳獲俄軍最精銳150摩步師的軍旗，烏軍持續成功反擊。（圖取自推特）

    2022/08/01 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事進入第7個月，雙方持續在烏東頓巴斯地區激烈交鋒，烏軍持續擊退俄軍推進的企圖，打擊俄軍重要後勤樞紐。有消出指出，烏克蘭陸軍第93機械化旅在伊久姆附近繳獲俄軍最精銳150摩步師的軍旗，烏軍持續成功反擊。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「@donikroman」在推特指出，烏軍第93獨立機械化旅在伊久姆地區附近繳獲了俄軍150摩步師的軍旗，因為該師部遭烏軍攻擊棄甲曳兵落荒而逃。

    據悉，150摩步師是目前俄軍最精銳師，在戰事開打前還號稱是「鋼鐵怪物」，但原師長在3月中就遭到烏軍擊斃，如今又傳出軍旗遭擄獲，俄軍在烏東的作戰似乎越來越不利。

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