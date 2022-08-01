為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    分析：中對美眾院議長設底線 選錯目標政治代價高

    美國聯邦眾議院議長裴洛西抵達新加坡會晤總理李顯龍。（路透）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西抵達新加坡會晤總理李顯龍。（路透）

    2022/08/01 18:31

    〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西展開「籠罩在謎團中的」亞洲行。分析指出，北京對美國眾院議長設下底線是「選錯目標」，恐致裴洛西不訪台或中國不劇烈反應，在政治上都代價高昂。

    法新社報導，美國媒體連日揣測裴洛西（Nancy Pelosi）行程，她一直拒絕證實。她的辦公室昨天終於在專機起飛後透過聲明證實這趟亞洲行，不過內容沒有提到台灣。

    基於對北京事屬敏感，美國政治人物和官員訪問台灣時，於代表團抵達前通常會密而不宣。

    路透社報導，媒體揣測裴洛西可能於4日訪台。行政院長蘇貞昌今天上午被記者問到這個問題時，沒有直接回應。

    但是他強調，對於外國貴賓來台灣訪問均熱烈歡迎，也會作最妥善的安排，相關時間、期程等都尊重訪賓的規劃。

    台灣2300萬人長期生活在可能遭到侵略的境況下，中國國家主席習近平掌權以來又升高此一威脅。

    針對是否於中國侵台時軍事介入，美國維持「戰略模糊」政策。儘管外交上承認北京，華府支持台灣的民主政府，反對以武力改變現狀的任何企圖。

    美方官員常低調訪台，展現支持。但是裴洛西位居美國總統第2繼任順位，又是美國政壇最具影響力政治人物之一，她的訪問行程難以低調。

    若順利成行，裴洛西將是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，首位訪台的美國眾議院議長。

    裴洛西可能訪台議題發燒之際，正好碰上周邊地區軍事活動升高，凸顯這個議題的潛在危險性。

    數以千計印尼和美國士兵今天展開為期兩週聯合軍事演習。儘管美國和盟友對中國在太平洋地區越來越強勢日益引以為憂，華府已經表明，這項軍演不針對任何國家。

    與此同時，美國官員尋求淡化裴洛西出訪的重要性，敦促中國領導階層保持冷靜。

    美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）台灣專家祁凱立（Kharis Templeman）則表示，北京「錯誤解讀美國政治，以強烈反應發出錯誤信號」。

    他昨天發推文稱：「他們選錯目標，（美國總統）拜登控制不了眾議院議長或任何一位國會議員。」

    祁凱立指出：「他們對眾議院議長設下底線，針對一場象徵意義十足但是實際價值有限的訪問。現在，如果裴洛西不去，或是習近平不作出劇烈反應，在政治上都將代價高昂。」

    國立成功大學政治學系教授洪敬富告訴法新社：「如果裴洛西取消或延後這項訪問，對中國政府和習近平而言將是勝利，因為這顯示中國的施壓已經達到它想要的成果。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西是否訪台受矚目 中共4架次「殲-16」擾西南空域
    2022/08/01 18:28

    裴洛西是否訪台受矚目 中共4架次「殲-16」擾西南空域
    會晤裴洛西談台海 李顯龍：美中穩定關係對區域和平極為重要
    2022/08/01 18:01

    會晤裴洛西談台海 李顯龍：美中穩定關係對區域和平極為重要

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    裴洛西明晚抵台？ 趙怡翔：華府友人透露確實規劃訪台
    2022/08/01 17:55

    裴洛西明晚抵台？ 趙怡翔：華府友人透露確實規劃訪台
    外媒曝裴洛西最快明抵台 胡錫進稱「解放軍已準備好」被嗆爆
    2022/08/01 17:42

    外媒曝裴洛西最快明抵台 胡錫進稱「解放軍已準備好」被嗆爆

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    裴洛西將訪台？ 美雷根號航艦打擊群抵巴士海峽以東海域
    2022/08/01 17:01

    裴洛西將訪台？ 美雷根號航艦打擊群抵巴士海峽以東海域

    龐皮歐再挺裴洛西訪台 批拜登向印太盟友傳達錯誤訊號
    2022/08/01 15:18

    龐皮歐再挺裴洛西訪台 批拜登向印太盟友傳達錯誤訊號
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播