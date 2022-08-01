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    外媒曝裴洛西最快明抵台 胡錫進稱「解放軍已準備好」被嗆爆

    裴洛西亞洲行是否訪台受各界矚目。（歐新社）

    裴洛西亞洲行是否訪台受各界矚目。（歐新社）

    2022/08/01 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團展開亞洲行，《華盛頓郵報》知名政治分析專欄作家羅金（Josh Rogin）稱裴洛西會在訪問馬來西亞後來台，最快是明天（2日）晚間，引發熱議。對此，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進在推特上再度放砲，稱「解放軍已做好準備。」

    《華郵》專欄作家羅金今天（1日）在推特上引述外交圈消息人士的說法聲稱，裴洛西專機昨（31日）晚飛抵關島，疑似短暫停留加油整備後起飛前往新加坡，台灣行應該會發生，可能是結束馬來西亞訪問行程後出發台灣，時間可能是明天晚間或後天（3日）上午。另外，昨天也有知情人士告訴《法國國際廣播電台》，稱裴洛西到台灣後將與總統蔡英文等高層會面，之後啟程前往日本。

    對此，胡錫進今天在推特上跳腳，指稱掌握外媒發布的消息後，中國解放軍已經做好充分準備，「如果她（裴洛西）敢在台灣停留，那將是點燃台海局勢火藥的時刻。」

    然而貼文底下的網友全都在唱衰，「就不要人家真的到台灣去了，解放軍啥動作都沒有」、「真想看你用嘴擊沉林肯號」、「又在做夢了...」、「話不要說太滿，到時真不好下台了。裴洛西如果怕威脅，就不會搞成現在這個局面了」。

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