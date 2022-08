《華郵》專欄作家：裴洛西最快明晚抵台

2022/08/01 15:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)率團訪問亞洲,各方矚目是否來台,美國《華盛頓郵報》知名政治分析專欄作家羅金(Josh Rogin)在推特上說,裴洛西可能在訪問馬來西亞前後來台,時間可能是明天晚間或後天上午。

羅金今先提到,載有裴洛西出訪團的飛機在關島加油後,目的地無非是新加坡或台灣。

羅金稍早再更新,他引述外交圈消息人士說法寫到,裴洛西顯然前往新加坡,台灣行應該會發生,可能在訪問馬來西亞後前往台灣,時間可能是明天晚間或後天上午。

#SPAR19 is clearly headed for #Singapore, which means that if this is the plane carrying the #Pelosi delegation, the #Taiwan stop would likely be after her #Malaysia stop, meaning Tuesday night or Wednesday morning. pic.twitter.com/VRl9iyZtQH