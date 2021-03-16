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    沒向選務員施壓！《華郵》更正抹黑報導 川普說話了

    川普強調，喬治亞州富爾頓郡的確存在選舉爭議，投票工作並未經過適當審核，「我們正在尋找並揭示在喬治亞州發生的大規模選舉舞弊。」（法新社檔案照）

    川普強調，喬治亞州富爾頓郡的確存在選舉爭議，投票工作並未經過適當審核，「我們正在尋找並揭示在喬治亞州發生的大規模選舉舞弊。」（法新社檔案照）

    2021/03/16 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》（The Washington Post）年初爆料，時任總統川普試圖施壓喬治亞州調查人員影響計票結果，這項報導本月11日由《華郵》承認錯誤、更正標題和內文，川普對此發表聲明。

    《華盛頓郵報》1月9日爆料，川普在2020年12月23日向喬治亞州選務調查員施壓，要求找到喬治亞州的「詐欺行為」，調查員將能因此變成「民族英雄」。

    而喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）在事發2個月後，公布川普與這名選務調查人員的通話錄音，川普不但沒有提到「詐欺行為」，更沒有稱

    調查員將能因此變成「民族英雄」，川普是呼籲調查員仔細檢查選票，並聲稱能在其中找到「不誠實」的狀況，川普當下也提到調查員正在從事的是「最重要的工作」。

    根據《紐約郵報》報導，在得知《華郵》承認錯誤、更正標題和內文後，川普發聲明給予讚許與感謝，並重申錯誤的報導從一開始就是騙局，川普強調，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）的確存在選舉爭議，當地的投票工作並未經過適當審核，「我們正在尋找並揭示在喬治亞州發生的大規模選舉舞弊。」

    川普提到，當地許多民眾也同意選舉發生爭議，且州務卿拉芬斯伯格與州眾議院的民主黨代表艾布蘭 （Stacey Abrams）簽署的協議裁決 （Consent decree）未經過當地立法機關批准，外界也正在期待真相能夠水落石出。

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